Antarktis: Hinweise auf erreichten Kipppunkt verdichten sich

Das antarktische Meereis scheint tatsächlich eine Art Kipppunkt erreicht zu haben. Statistische Argumente dafür präsentiert eine Arbeitsgruppe um Will Hobbs von der University of Tasmania ebenfalls im »Journal of Climate«. Die Fachleute sehen zwei Anzeichen für einen Prozess namens »critical slowing down«, der einen kritischen Übergang zwischen zwei sehr unterschiedlichen Zuständen signalisiert. Eines dieser Anzeichen sei eine höhere Schwankungsbreite in der Meereisbedeckung, die seit 2006 in Satellitendaten zu beobachten ist. Außerdem hat das Eis ein längeres »Gedächtnis«: Die Eisausdehnung der Saison zuvor schlägt sich immer stärker im nächsten Jahr wieder. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Autokorrelation. Die Kombination von höherer Schwankungsbreite und zunehmender Autokorrelation ist in vielen komplexen Systemen ein allgemeines statistisches Anzeichen dafür, dass ein Übergang in einen neuen Zustand bevorsteht.

Zum Team von Hobbs gehört auch Edward W. Doddridge, der bereits im September 2023 die ersten Anzeichen eines solchen Kipppunkts in der Antarktis postuliert hatte. Die neue Veröffentlichung stützt auch seine Vermutung für die Ursache des Trends. Demnach nämlich hat der entscheidende Einfluss auf das Meereis gewechselt. Noch während des 20. Jahrhunderts entschied die Atmosphäre darüber, wie weit sich das Eis nach Norden ausbreitete. Doch seit etwa 2015 hat sich warmes Oberflächenwasser im Südozean ausgebreitet und bestimmt die Eismenge. Das deutet darauf hin, dass der Klimawandel mit einigen Jahren Verspätung nun auch in der Antarktis angekommen ist.

Das Problem mit kritischen Übergängen ist, dass man erst hinterher sicher sagen kann, dass man einen erreicht oder sogar überschritten hat. Insofern sind auch andere Interpretationen möglich – zumal der Mangel an Daten aus der Antarktis alle Arten von Schlussfolgerungen sehr unsicher macht. Sollte sich die These vom überschrittenen Kipppunkt bestätigen, wäre das Meereis-Minium von 2023 allerdings nur der Anfang. Wärmeres Wasser, weniger Meereis und mehr aufgenommene Sonnenenergie könnten nun nach und nach auch die Südpolarregion zur Unkenntlichkeit verändern. Das geschieht nicht über Nacht – die Weiten des immensen Südozeans und die gewaltigen Eisreserven auf dem Kontinent sorgen dafür, dass wirklich drastische Veränderungen in der Region sich über Jahrzehnte abspielen. Doch die Größe und Bedeutung der Südpolarregion für das globale Klima heißen auch, dass schon kleine Veränderungen um den gefrorenen Kontinent weltweite Folgen haben.