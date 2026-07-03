Antarktis: Warum der Taylor-Gletscher manchmal pulsierend blutet

Im Jahr 1911 stieß der australische Geologe Thomas Griffith Taylor auf ein besonderes Phänomen in der Antarktis, das er »Blood Falls« nannte: Aus dem Taylor-Gletscher trat damals – wie heute – rotes Wasser aus. Taylors Annahme, Algen könnten für die Färbung des Wassers verantwortlich sein, erwies sich rasch als falsch. Stattdessen sorgen oxidierte Eisenverbindungen in der ultrasalzigen Flüssigkeit für den charakteristischen Farbton. Der Ausfluss erfolgt jedoch nicht konstant, sondern in einzelnen Schüben, wie ein Team um Peter Doran von der Louisiana State University in Baton Rouge beobachtet hat: Regelmäßig kommt es zu sogenannten Gletscherausbrüchen, bei denen sich die Eiszunge merklich hebt und senkt.

Die Arbeitsgruppe hatte bereits im September 2018 drei verschiedene Messinstrumente am und um den Gletscher platziert, um ihn zu beobachten. Ein GPS-Sensor sollte die Bewegungen des Gletschers aufzeichnen, eine Kamera nahm regelmäßig Bilder des Gebiets auf, und verschiedene Thermometer maßen die Temperaturen im See vor dem Taylor-Gletscher, in den sich die rote Flüssigkeit ergoss. Die Anordnung war zwar nicht speziell dafür gedacht, Gletscherausbrüche zu erfassen. Doch genau diese Daten sammelten Doran und sein Team.

In den Wochen nach dem Aufbau senkte sich die Gletscheroberfläche um 15 Millimeter ab, während sich die Strömungsgeschwindigkeit der Eiszunge um zehn Prozent verlangsamte. Gleichzeitig zeichneten die Thermometer eine Kaltwasseranomalie im See auf. Derweil zeigten die Kamerabilder fast täglich frischen, rostroten Ausfluss: Der Gletscher hatte sehr kaltes Wasser in das davorliegende Gewässer entlassen.