Anthropozän: Das Zeitalter des Menschen soll 1950 begonnen haben

Ablagerungen von Kernwaffentests als Geomarker

Die Probe vom Grund des Lake Crawford im Südosten Kanadas ist ein Bohrkern, der durch saisonale Ablagerungen auf dem Seeboden sichtbare Jahreslinien hat. Dadurch können Forscher relativ einfach feststellen, welcher Abschnitt in welches Jahr fällt. Den Beginn des Menschenzeitalters machen die Experten an Geomarkern in der Probe fest, allen voran an radioaktiven Niederschlägen von Atomwaffentests nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Plutoniumisotope sind weltweit nachweisbar.

Die AWG schlägt die Zeit um 1950 auch deshalb als Beginn des Anthropozäns vor, weil die weit reichenden Veränderungen dieser Zeit rund um den Globus Spuren in allen Sedimenten hinterlassen haben. Der Beginn der Industrialisierung hingegen, auch ein denkbarer Start des Anthropozäns, ist in manchen Regionen kaum geologisch feststellbar, da sich diese Entwicklung zunächst auf bestimmte Teile der Welt wie die USA und Europa konzentrierte.

Die Idee, dass es so etwas wie ein eigenes Erdzeitalter des Menschen braucht, ist allerdings unter Forscherinnen und Forschern nicht unumstritten. So argumentieren manche Fachleute etwa, dass der Mensch bereits im Holozän damit begonnen habe, Ökosysteme tief greifend zu verändern. Sie warnen auch davor, die Erdzeitalter zu politisieren: Vielen Befürwortern des Anthropozäns könnte mehr daran gelegen sein, die menschengemachte Umweltzerstörung anzuprangern, als die geologische Zeitskala wissenschaftlich solide zu ergänzen.