Antikes Baumaterial: Wie römischer Beton Risse von allein flickt

Die mächtigen Bauwerke der römischen Antike faszinieren jährlich Millionen von Touristinnen und Touristen auf ihren Reisen nach Italien. Doch nicht nur unter historischen und ästhetischen Gesichtspunkten sind die Bauten relevant. Wie ein Forscherteam um Linda Seymour vom Massachusetts Institute of Technology nun herausfand, könnte das Wissen über den römischen Beton einen Beitrag zur Reduktion des heutigen CO 2 -Ausstoßes leisten. So besteht römischer Beton aus Bestandteilen, die durch chemische Prozesse im Material entstandene Risse verschließen können, wie die Forschenden im Fachblatt »Science Advances« schreiben.

Für ihre Studie nahm die Arbeitsgruppe Proben von der zirka 2000 Jahre alten Stadtmauer des antiken Privernum unweit von Rom. Anschließend untersuchte sie den Beton im Elektronenmikroskop sowie mit Hilfe eines Röntgen- und Laserspektrometers, um die einzelnen Bestandteile im Gemisch zu identifizieren. Laut den Forschenden liegt das Geheimnis des beständigen Römerbetons in den für das Material typischen leuchtend weißen Kalkbröckchen. Die Herkunft dieser ungefähr einen Millimeter messenden Körner ist umstritten, womöglich entstanden sie beim Anmischen des Materials.

Globale CO 2 -Emissionen ließen sich mit »selbstheilendem« Beton reduzieren

Für das »opus caementitium« vermengten die Bauleute der Antike normalerweise gelöschten Kalk (Kalziumhydroxid) – einen Baustoff, der durch Kalkbrennen und anschließendes Löschen mit Wasser produziert wird – mit Zuschlagstoffen vulkanischen Ursprungs, den Puzzolanen, und mit Wasser. Bisweilen vermischten die Römer aber auch trockenen Branntkalk mit der Vulkanasche und Wasser. Bei diesem Prozess, der in einer exothermen Reaktion große Wärme entwickelt, bildeten sich vermutlich die weißen Kalkbrocken im Beton. Wenn im Lauf der Zeit Risse und Poren im Beton entstehen und dann Wasser in das Material eindringen kann, löst die Flüssigkeit Kalzium aus den Brocken. Das entstandene Kalziumkarbonat reagiert mit der Vulkanasche im Beton und füllt so die Lücken wieder auf.