Gravitation: Eine Waage für das Vakuum

Tatsächlich reifte Anfang der Nullerjahre in Calloni eine Idee für eine experimentelle Umsetzung heran, basierend auf dem archimedischen Prinzip: Wenn virtuelle Teilchen ein Gewicht haben, dann sollte ein Hohlraum aus Metallplatten im Vakuum eine Auftriebskraft erfahren. Denn im Inneren entstehen weniger virtuelle Partikel als außerhalb. Damit würde der Hohlraum einer Boje im Meer ähneln, die wegen des Auftriebs nach oben gedrückt wird. Da die Kraft von der Dichte der virtuellen Teilchen abhängt, hätte man somit auch deren Gewicht bestimmt.

Calloni begann 2002 in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ein theoretisches Modell zu entwickeln, mit dem sich die Stärke der Auftriebskraft für verschiedene Systeme berechnen lässt – um damit den geeignetsten Versuchsaufbau auszutüfteln. Wie die Fachleute herausfanden, läge die Kraft in realistischen Umsetzungen bei etwa 10-16 Newton. Das ist, als wolle man die DNA in einer Zelle wiegen. Dafür sind extrem sensible Messapparate nötig. »Das erklärt, warum es bis heute noch niemand versucht hat«, sagt Luciano Errico. Tatsächlich wurden erst in den vergangenen Jahren Systeme entwickelt, die solche winzigen Werte detektieren können. Anlass für die technologischen Fortschritte gaben Gravitationswellendetektoren wie VIRGO, an dessen Aufbau Enrico Calloni maßgeblich beteiligt war.

Hochpräzisionsmessung mit einer Balkenwaage

Doch selbst mit solchen hochsensitiven Messsystemen ist eine Umsetzung des Archimedes-Experiments alles andere als einfach. Dabei ist die Grundidee simpel: An einer Balkenwaage hängen zwei fast identische Proben, aber nur in einer soll der Casimir-Effekt stattfinden. Dazu werden beide Proben in regelmäßigen Abständen um etwa vier Grad Celsius erwärmt und anschließend wieder abgekühlt. Diese Temperaturdifferenz genügt, damit eine der Proben zwischen einer supraleitenden und einer isolierenden Phase hin und her wechselt. Da die andere eine leicht veränderte Kristallstruktur besitzt, bleibt sie in diesem Temperaturfenster ein Isolator. Wegen der veränderten Leitfähigkeit variiert auch die mögliche Anzahl der virtuellen Teilchen innerhalb der ersten Probe. Damit nimmt deren Auftriebskraft periodisch zu und ab. Somit müsste die Waage (sofern virtuelle Teilchen wirklich das vorhergesagte Gewicht haben) im Takt der Temperaturveränderung schwingen wie eine Wippe, auf der zwei Kinder sitzen.

© Andrea Basti, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (Ausschnitt) Aufbau des Archimedes-Experiments | Die Archimedes-Waage besteht aus zwei Balken (grün). Am oberen ist das Lasersystem befestigt (pink), am unteren hängen die fast identischen Proben (blaue Scheiben). Das Lasersystem kann so kleinste Auslenkungen des unteren Balkens vermessen.

Der Ausschlag wird wegen der geringen Kraft winzig klein ausfallen. Zudem entstehen im Messapparat weitere Schwingungen, hervorgerufen durch Störungen aus der Umgebung wie seismische Erschütterungen oder thermische Schwankungen. Daher ist es extrem wichtig, die Waage so gut es geht von der Außenwelt abzuschirmen. Das grenzt die geeigneten Versuchsorte auf eine Hand voll ein – solche, an denen es wenig seismische Aktivität gibt.