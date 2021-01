Ariane 6: Neue Rakete, alte Probleme

Bislang spricht das niemand der Verantwortlichen so klar aus. Stattdessen überlegt die EU-Kommission, ob sie nicht eine europäische Satellitenkonstellation für Internetkommunikation ins Leben rufen sollte – was der Ariane 6 wohl viele zusätzliche Raketenstarts bescheren dürfte. Allerdings wäre es der Versuch, staatliche Investitionen in eine Rakete mit noch mehr staatlichen Investitionen zu retten, die man noch dazu fragwürdig finden kann. Und das in einer Raumfahrtwelt, die immer mehr vom Wettbewerb geprägt wird.

Laden... © ESA / CNES / Arianespace – Service Optique (Ausschnitt) Eine Ariane 5 hebt ab | Im Jahr 1996 kam erstmals die neu entwickelte Trägerrakete Ariane 5 zum Einsatz, die nicht mehr auf ihren Vorgängern Ariane 1 bis 4 aufbaute.

Nicht nur in diesem Punkt wirkt Europas Raumfahrtpolitik ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Mitte Dezember kündigte die ESA an, eine wiederverwendbare Raketenstufe entwickeln zu wollen – mit einem ersten umfassenden Flug im Jahr 2025. Zum Vergleich: SpaceX hat seine Raketenstufen bereits 70-mal erfolgreich gelandet und verwendet sie regelmäßig wieder. Neben der schnellen, riskanten Teststrategie und der schlanken Organisation ist genau das eines der großen Erfolgsrezepte des kalifornischen Unternehmens.

ESA-Direktor Neuenschwander betont daher, dass Themis, so der Name der europäischen Raketenstufe, nicht mehr sein soll als ein Technologiedemonstrator, dotiert mit lediglich 33 Millionen Euro. Es gehe darum, Daten zu sammeln, zu technischen Fähigkeiten, aber auch zu wirtschaftlichen Aspekten. »Wir wissen, dass Wiederverwendbarkeit durchaus Sinn macht, aber vor allem bei einer hohen Frequenz an Raketenstarts pro Jahr«, sagt Neuenschwander.

Konkurrenz durch deutsche Start-ups

Ob die Wiederverwendbarkeit – mehr als ein Jahrzehnt nach SpaceX und angesichts einer absehbar niedrigen Nachfrage – auch eine Option für Europa sein könnte, müssen letztlich die Minister entscheiden. »Es geht um eine strategische Weichenstellung«, sagt Neuenschwander. »Unsere Aufgabe als ESA ist es, dazu möglichst viele Daten zu sammeln und den Entscheidungsträgern entsprechende Optionen vorzulegen.«