Artemis-Mission: Die Mond-Rakete steht wieder auf der Startrampe

Die Riesenrakete der NASA, die die noch unbemannte Orion-Kapsel in Richtung Mond befördern soll, steht nach einer fast neunstündigen Reise vom Montagegebäude wieder auf der Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida. Das teilte die US-Weltraumagentur in ihrem Blog und in den sozialen Medien mit. Für das Space Launch System (SLS) ist es in diesem Jahr bereits die vierte Fahrt zur Startrampe, zweimal war sie für Tests dorthin gebracht worden, dann noch einmal für den geplanten Start im August, der mehrfach verschoben und schließlich ganz abgesagt werden musste. Am 14. November öffnet sich nun ab 06.07 Uhr deutscher Zeit erneut ein 69-minütiges Startfenster, innerhalb dessen die Erde-Mond-Konstellation passend ist für die geplante Route.

Die neue Mond-Mission der NASA trägt den Namen Artemis-I und soll frühestens im Jahr 2025 auch wieder Menschen hinauf zu unserem Erdtrabanten befördern. Bei dem jetzt anstehenden Testlauf wird die Raumkapsel den Mond mehrere Wochen lang umkreisen und dann zur Erde zurückkehren. Das ist zumindest der Plan. Doch schon bevor die NASA das Raketensystem im August Richtung Startrampe rollte, ging nicht alles glatt: So nahm die Konstruktion etwa deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant und verschlang auch mehr Geld. Dann mussten die ersten zwei Startversuche Anfang September wegen technischer Probleme – unter anderem wegen eines undichten Tankschlauchs – abgebrochen werden, der dritte Ende September wegen eines Tropensturms.

Die Rakete ist 2600 Tonnen schwer und wird mit mehr als drei Millionen Litern Wasserstoff betankt. Namenspatin des Programms ist die Göttin Artemis, Zwillingsschwester von Apollo, der den legendären Apollo-Missionen der 1960er und 1970er Jahre seinen Namen lieh. Es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass die NASA wieder ein Raumschiff zum Mond schickt – wenn auch noch ohne Menschen an Bord. In der Kapsel sitzen lediglich Messpuppen sowie Plüschversionen von Snoopy und Shaun dem Schaf.