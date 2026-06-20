Artensterben: Das letzte wilde Nashorn von Borneo soll gefangen werden

Wahrscheinlich leben weniger als 50 Sumatra-Nashörner (Dicerorhinus sumatrensis) auf der Erde, was die Dickhäuter zu einer der seltensten Säugetierarten der Welt macht. Der Großteil davon existiert auf der namensgebenden Insel Sumatra, während der Bestand auf Borneo inzwischen auf zwei bekannte Exemplare geschrumpft ist: das Weibchen Pahu in einem Gehege im Kelian-Reservat und seine Artgenossin Pari im Waldschutzgebiet von Kutai Kartanegara. In einem letzten Versuch, die einzigartigen Gene dieser Nashörner zumindest teilweise zu sichern, wollen indonesische Behörden Pari nun fangen, um sie künstlich zu befruchten, meldet AFP.

Die Nashörner von Sumatra und Borneo sind eng miteinander verwandt und könnten theoretisch miteinander verpaart werden. Allerdings sind die Tiere von Sumatra größer, weswegen natürliche Fortpflanzung schwierig und riskant sein könnte. Biologen haben deshalb in der Vergangenheit versucht, Eizellen von Pahu zu gewinnen, um sie in der Petrischale zu befruchten und anschließend ihr oder einem anderen Weibchen der Art wieder einzupflanzen. Pahu ist jedoch mit geschätzten 40 Jahren bereits recht alt und gesundheitlich angeschlagen; darum blieben bisherige Versuche erfolglos. Bilder aus Kamerafallen legen hingegen nahe, dass Pari jünger und daher vielleicht besser geeignet ist.

Das Einfangen und Umsiedeln der Nashörner ist riskant und endete in der Vergangenheit immer wieder mit dem Tod einzelner Tiere. Die beteiligten Wissenschaftler und Ranger haben sich deswegen in den letzten Monaten intensiv vorbereitet und den Fang mit Rindern geprobt, die ähnlich groß und schwer wie das Nashorn sind. Sollte das Vorhaben gelingen, wird Pari in eine Einrichtung gebracht, wo sie beobachtet wird, bevor Eizellen entnommen werden. Diese sollen dann mit dem Sperma eines Männchens aus Sumatra in vitro befruchtet und einer Leihmutter eingesetzt werden – ein Verfahren, das Mitarbeitenden des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin 2024 erstmals bei einem Südlichen Breitmaulnashorn erfolgreich gelungen ist.