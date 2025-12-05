Artenvielfalt: Größte Vogelart seit Langem neu entdeckt

Die Serra do Divisor erstreckt sich entlegen im Westen Brasiliens an der Grenze zu Peru und gilt als kaum erforscht. Das kleine Gebirge bietet daher gute Gelegenheiten, um bislang unbekannte Arten neu zu entdecken. Und tatsächlich gelang einer Gruppe von Ornithologen um Luis Morais von der Universität von Rio de Janeiro hier der erste Nachweis einer bis dahin unbeschriebenen Steißhuhnart: Tinamus resonans ist das erste neue Mitglied dieser Vogelfamilie seit 1950.

Das Team hatte 2021 die ersten Hinweise auf diese mit den neuseeländischen Moas verwandten Vögel mitbekommen: Sie hörten immer wieder einen fremdartigen, wiederkehrenden Ruf, der sich nach typischen Steißhuhnlauten anhörte, aber keiner bekannten Art zugeordnet werden konnte. Das zerklüftete Gelände und der dichte Unterwuchs verhinderten jedoch, dass die Forscher die Vögel auch sichteten. Erst als sie 2024 wiederkehrten, gelang es ihnen, die Tiere mithilfe von Tonaufnahmen anzulocken, zu fotografieren und ein Typusexemplar zu sammeln, um die Spezies genauer bestimmen zu können.

Diese Untersuchung bestätigte, dass es sich bei diesen hühnergroßen Vögeln wirklich um eine bis dahin unbeschriebene Steißhuhnart handelt, die sich nicht nur von den Rufen, sondern auch in der Färbung und morphologisch von ihren Verwandten unterscheidet. Wie diese kann Tinamus resonans nur schlecht fliegen und verbringt die meiste Zeit am Boden im dichten Unterwuchs, wo sie nach Nahrung sucht.