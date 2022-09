Arthrose: Wie sich Knorpel reparieren lässt

Exklusive Übersetzung aus

»Knorpel heilt nicht.« Das sagen Ärztinnen und Ärzte oft, wenn das flexible Gewebe, das unsere Hüften, Knie und Schultern auskleidet, verletzt ist oder eine Arthrose es so abgenutzt hat, dass die Gelenke bei jeder Bewegung schmerzen. Auch mir haben Orthopäden schon erklärt, Knorpel werde nicht mit Blut versorgt, das Reparaturwerkzeuge und Nährstoffe an die verletzte Stelle bringt. Trotzdem fand ich es immer wenig plausibel: Wieso sollte lebendes Gewebe beschädigte Zellen nicht ersetzen können? Und tatsächlich: Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Knorpel – zumindest jener in unseren Gelenken – doch eine begrenzte Reparaturfähigkeit besitzt. Das weckt Hoffnung auf Behandlungen, die den Knorpel heilen oder bereits beschädigtes Gewebe vor weiterem Abbau schützen können.

Um sich vorzustellen, wie Gelenkknorpel aussieht, denken Sie an die zähe, weiße Schicht am Ende eines Hühnerknochens. Das meiste davon ist ein schwammartiges Material, die so genannte extrazelluläre Matrix. Sie besteht aus Wasser und faserigen Proteinen und wird von speziellen Zellen, den Chondrozyten, hergestellt. »Jedes Gewebe – einmal abgesehen vom Zahnschmelz – besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren«, erklärt die Rheumatologin Virginia Kraus von der Duke University School of Medicine. »Dabei wird neues Gewebe gebildet, altes wird zerkleinert und weggeschwemmt.« Der Erneuerungsprozess im Knorpel sei allerdings sehr träge, sagt sie. Und es stimme auch, dass das Gewebe bei Erwachsenen nicht durchblutet sei. Nahrung erhält der Knorpel stattdessen durch das, was Experten als dynamische Belastung bezeichnen: Geben wir Gewicht oder Druck auf ein Gelenk, fließt nährstoffhaltige Gelenkflüssigkeit ein und aus. »Deshalb ist Bewegung so wichtig für die Gesundheit der Gelenke«, erklärt Kraus. »Der Knorpel wird dadurch mit Nährstoffen versorgt.«

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Trisomie 21 – Automatisch Alzheimer Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Kraus ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die untersuchen, wie sich das Gewebe langsam erneuert. 2019 machte ihr Team eine überraschende Entdeckung: Das Level jener Proteine, die für Reparatur und Regeneration zuständig sind, unterscheidet sich von Gelenk zu Gelenk. Im Knöchel wird mehr hergestellt als im Knie und im Knie mehr als in der Hüfte. Kraus bezeichnet dieses Gefälle als »unseren inneren Salamander«. Denn bei Salamandern und anderen Tieren, die verlorene Gliedmaßen regenerieren können, sei diese Fähigkeit im Fuß ebenfalls stärker ausgeprägt als weiter oben im Bein.