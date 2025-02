Erdnahe Asteroiden: Neuer Kandidat für Kollision mit der Erde im Jahr 2032

»Killerasteroid rast auf die Erde zu« – derartige Schlagzeilen könnten demnächst wieder einmal in der Presse auftauchen, wenn die Rede von dem kleinen, erdnahen Asteroiden 2024 YR4 ist. Derzeitigen Bestimmungen seiner Bahn zufolge wäre es möglich, dass dieser etwa 50 Meter große Himmelskörper am Nachmittag des 22. Dezember 2032 der Erde bis auf etwa 2000 Kilometer nahekommt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:83 könnte das Objekt sogar mit der Erde kollidieren – das wäre dann ein eher unpassendes Weihnachtsgeschenk.

Allerdings ist das noch kein Grund, auch nur entfernt in Panik auszubrechen. Der Asteroid wurde erst am 25. Dezember 2024 von der automatischen Himmelsdurchmusterung ATLAS entdeckt, so dass die Bahn von 2024 YR4 bislang nur sehr ungenau bestimmt ist. Daher sind die Aussagen noch mit großen Unsicherheiten behaftet. In der Vergangenheit hat es in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder solche Entdeckungen gegeben, die sich bei weiteren Untersuchungen dann als völlig harmlos entpuppten.

Ein bekanntes Beispiel ist der Asteroid Apophis, der im Jahr 2029 der Erde näher als die Satelliten auf der geostationären Bahn in 36 000 Kilometer Höhe kommen wird. Auch bei diesem Himmelskörper war anfangs ein Einschlag nicht ausgeschlossen worden; die Wahrscheinlichkeit lag sogar deutlich höher als bei 2024 YR4. Völlig unerwartet erfolgte dagegen der Eintritt eines etwa 20 Meter großen Himmelskörpers am 15. Februar 2013 über der Millionenstadt Tscheljabinsk in Russland, der eine spektakuläre Explosion am Himmel erzeugte, aus der mehrere hundert Kilogramm Meteoriten vom Himmel fielen. Dieser Asteroid erreichte die Erde aus der ungefähren Richtung der Sonne und war den automatischen Himmelsdurchmusterungen dadurch entgangen.