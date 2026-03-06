Erdnaher Asteroid 2024 YR4: Kein Einschlag auf dem Mond im Jahr 2032

Anfang des Jahres 2025 machte der etwa 50 Meter große erdnahe Asteroid 2024 YR4 Schlagzeilen, als es rund einen Monat nach seiner Entdeckung im Dezember 2024 den Anschein gab, dass dieser Himmelskörper am 22. Dezember 2032 auf der Erde einschlagen könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag kurzfristig bei 1:40. Schon sehr rasch zeigten dann Messungen mit erdgebundenen und Weltraumteleskopen jedoch, dass es zu keinem Erdimpakt an diesem Tag und auch nicht in den nächsten 100 Jahren kommen würde. Allerdings deuteten die Messungen nun an, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als vier Prozent zu einem Einschlag auf dem Mond kommen könnte.

Nach neuen Untersuchungen mit dem Weltraumteleskop James Webb (JWST) im Februar 2026 steht jetzt fest, dass auch der Mond am 22. Dezember 2032 ungeschoren davonkommt. Mit dem JWST konnte der Asteroid neu erfasst werden, sodass sich seine Bahn deutlich präziser als bislang berechnen ließ. Die neu bestimmte Bahn ergibt, dass 2024 YR4 die Mondoberfläche um 21 200 Kilometer verfehlen wird und ein Einschlag jetzt ausgeschlossen ist.

© NASA, ESA, CSA, STScI, M. Micheli (ESA NEOCC) / James Webb Space Telescope spots faint asteroid 2024 YR4 – 26 February 2026 (Ausschnitt) Asteroid 2024 YR4 am 26. Februar 2026 | Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) gelang am 26. Februar 2026 diese Aufnahme des erdnahen Asteroiden 2024 YR4 (im grünen Kreis). Mittels dieses Bildes und Aufnahmen vom 18. Februar 2026 ließ sich die Bahn des Asteroiden um die Sonne präziser als bislang bestimmen, sodass nun ein Einschlag auf dem Mond ausgeschlossen ist.

Wäre es zu einem Einschlag gekommen, hätte dies nicht nur Einfluss auf die bemannten Mondlandeprogramme der USA und der Volksrepublik China gehabt, die zu dieser Zeit geplant sind, sondern es hätte auch Folgen für die Erde haben können. Beim Einschlag auf der Mondoberfläche wäre durch den 50 Meter großen Asteroiden ein bis zu einen Kilometer großer Einschlagkrater entstanden und es hätte auch heftige Erschütterungen gegeben. Zudem wären wohl bis zu 1000 Tonnen Mondgestein auf mehr als die lunare Fluchtgeschwindigkeit von 2,38 Kilometern pro Sekunde gebracht worden und hätten als Mondmeteoriten die Erde treffen können. Dies ist in der Vergangenheit immer wieder passiert, aber nicht in historischer Zeit. Derzeit sind etwa zwei Tonnen Mondmeteorite auf der Erde bekannt, es werden jedes Jahr mehr.