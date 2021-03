AstraZeneca, Biontech/Pfizer, Moderna: Das können die Corona-Impfstoffe leisten

In den meisten Fällen verursacht der Impfstoff die für derlei Mittel typischen Nebenwirkungen: Hautirritationen an der Stelle, wo der Impfstoff injiziert wurde, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit beispielsweise. Weitere nachvollziehbare Daten – also etwa in glaubwürdigen Fachzeitschriften veröffentlichte und geprüfte Daten – sind erwünscht.

Laut der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) liegt derzeit kein Zulassungsantrag vor. Die EMA steht jedoch mit dem Hersteller in Kontakt.

VeroSinopharm / Wuhan Institute of Biological Products/Wuhan Institute of Virology

Zulassung in der EU: steht aus

Was kann der Impfstoff?

In der EU ist BBIBP-CorV bislang nicht zugelassen. Bereits seit dem 9. Dezember 2020 jedoch ist der Impfstoff auf Basis des inaktivierten Coronavirus in den Vereinigten Arabischen Emiraten und seit dem 12. Dezember 2020 in Bahrain erlaubt. Am 30. Dezember erhielt er eine Zulassung in China.

Dabei gibt es praktisch keine Daten aus überwachten Tests mit Menschen. Über die Ergebnisse der Phase-I- sowie Phase-II-Studie war im Magazin »Lancet Infectious Diseases« zu lesen. In einer Phase-III-Studie haben Forscherinnen und Forscher den Impfstoffkandidaten angeblich an insgesamt 60 000 Personen aus Dutzenden Ländern getestet. Doch die Studie ist nur in China registriert und nicht auf clinicaltrials.gov gelistet, wie etwa das »Ärzteblatt« berichtet.

Es heißt, das Mittel reduziere die Zahl der Infektionen um 79 Prozent. Doch der nachvollziehbare Beleg fehlt. Entsprechend viele Fragen sind derzeit offen. Zum Beispiel, wie lange der Immunschutz anhält. Erfahrungen mit Coronavirus-Impfungen bei Nutztieren legen nahe, dass Impfstoffe auf Basis inaktivierter Viren nur für relativ kurze Zeit vor Coronaviren schützen. Das ist nämlich die zentrale Erfahrung mit solchen Impfstoffen gegen Tier-Coronaviren.

Ad26COVS1 – Impfschutz mit nur einer Dosis erhofft

JNJ-78436735/Ad26COVS1Johnson & Johnson

Zulassung in der EU: steht aus

Was kann der Impfstoff?

Das Vakzin ist ein Vektor-Impfstoff auf Basis des Adenovirus Typ 26 (Ad26). Vorläufige Ergebnisse aus Laborstudien und frühen klinischen Studien an Erwachsenen gelten als viel versprechend. Sie deuten darauf hin, dass der Impfstoff wirksam ist. Zwei Phase-III-Studien laufen zurzeit. In der »Ensemble«-Untersuchung testet der Hersteller, wie gut eine einzelne Dosis schützt, in der zweiten namens »Ensemble 2« geht es um ein Zwei-Dosen-Schema, das der Hersteller nach eigenen Angaben an bis zu 30 000 Teilnehmern erforscht.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat am 1. Dezember 2020 einem beschleunigten Zulassungsverfahren zugestimmt. Stand 19. Februar 2021 erwartet das deutsche Bundesgesundheitsministerium »die Zulassung des Wirkstoffs von Johnson & Johnson durch die EU kurzfristig«.