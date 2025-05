Schule: Lehrerfortbildung »Astrobiologie – neue Horizonte«

Vom 13. bis zum 15. September 2025 können Lehrkräfte bei Vorträgen, Workshops und Beobachtungsabenden didaktische Ideen zum Thema Astrobiologie erhalten. Die Veranstaltung auf dem Gelände der Sternwarte Sonneberg widmet sich in diesem Jahr einer zentralen Frage: Gibt es Leben auch außerhalb der Erde? Um sie irgendwann beantworten zu können, sind nicht nur Astronomen gefragt, die physikalische Gegebenheiten auf fernen Exoplaneten immer zuverlässiger bestimmen können. Aus der Biologie und Chemie kommen ebenso wesentliche Beiträge: Es geht um Lebewesen, die unter extremen Umweltbedingungen gedeihen, und das Entstehen essenzieller Moleküle. Astrobiologie vereint damit verschiedene MINT-Bereiche und bietet sich zum Verknüpfen von Schulfächern besonders an.

In vier Vorträgen stellen Spezialisten ihr Forschungsfeld vor – von der Definition von Leben bis zu Habitaten im Sonnensystem. In drei Workshops können Aktivitäten für Schulgruppen ausprobiert werden, zum Beispiel das Auffinden von Lebewesen wie dem Bärtierchen und das anschließende Untersuchen in Schülermikroskopen. Zwei Beobachtungsabende runden das Fortbildungsprogramm ab. Unter suw.link/2507-SN3 finden Sie alle Hintergründe, das Anmeldeformular und Kontaktmöglichkeiten.