Astronomie: Die Suche nach fernen Monden

© NASA/JPL-Caltech/SETI Institute (Ausschnitt) Jupitermond | Europa verbirgt tief unter seiner Eishülle einen flüssigen Wasserozean. Möglicherweise bieten Monde um andere Planeten potenzielle Nischen für Leben.

Lange bevor das Kepler-Teleskop seine ersten Aufnahmen gemacht hat, gingen Astronominnen und Astronomen davon aus, dass es überall im Kosmos Exomonde gibt. Schon 1999 schlugen Paola Sartoretti und Jean Schneider vom Pariser Observatorium vor, mit der so genannten Transitmethode nach Trabanten zu suchen. Himmelskörper verdunkeln ihren Stern ein wenig, wenn sie von der Erde aus gesehen daran vorüberziehen. Die Voraussetzung für solch einen Transit ist die Anordnung des Planetensystems in einer flachen Ebene, bei der wir von der Seite auf die Kante der Scheibe schauen.

Wie man Exomonde findet

Das Kepler-Teleskop hat die Methode ein Jahrzehnt lang genutzt, um Exoplaneten aufzuspüren. Sartoretti und Schneider vermuteten, man könne damit außerdem Monde nachweisen. Zumindest, wenn sie in großer Entfernung um ihren Planeten kreisen und sich zum Zeitpunkt des Transits gerade neben dem Planeten befinden. Der Stern würde dadurch während des Transits etwas dunkler erscheinen als erwartet.

Selbst wenn Exomonde enge Bahnen um ihren Planeten ziehen, könnte man die Trabanten wohl noch registrieren, erkannten Sartoretti und Schneider. Dazu müsste man genau protokollieren, ob sich das periodische Transitmuster des Planeten im Lauf der Zeit verändert. Denn meist wiederholen sich die Verdunkelungen mit metronomähnlicher Präzision. Manchmal schwankt die Zeit zwischen zwei Transits etwas: Dann beginnen oder enden die Minifinsternisse ein wenig früher oder später als gedacht. Zu der so genannten Transitzeit-Variation kommt es normalerweise, wenn es mehrere Planeten im Orbit des Sterns gibt und diese mittels ihrer Schwerkraft aneinander zerren. Monde müssten einen prinzipiell ähnlichen Effekt hervorrufen.

Dazu muss man wissen, dass auch unser Mond nicht auf einer völlig kreisförmigen Bahn um die Erde wandert. Vielmehr umrunden beide Körper ihren gemeinsamen Schwerpunkt, das Baryzentrum. Es befindet sich in unserem Fall innerhalb der Erdkugel, aber nicht genau in deren Zentrum. Bei Exoplaneten und ihren Monden könnte das Schlingern ausgeprägt genug sein, um bei einer gezielten Suche aufzufallen.

2017 haben Alex Teachey vom Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics in Taiwan und David Kipping von der New Yorker Columbia University die Daten des Kepler-Teleskops nach Hinweisen auf Exomonde durchforstet. Sie analysierten dazu etwa 300 Planeten in der Hoffnung auf verdächtige Transitsignale. Am Ende stießen sie nur auf einen Kandidaten: Kepler-1625b.

Anschließend bewarben sich die beiden erfolgreich um Beobachtungszeit am Hubble-Weltraumteleskop. Ein Jahr lang analysierten sie die Messungen. Und tatsächlich begann der Transit von Kepler-1625b früher, als er sollte, was auf einen Mond hindeutete. In einem fünf Jahre umfassenden Datensatz verschob sich die Transitzeit außerdem um etwa 20 Minuten. »Damit ist klar, dass etwas den Planeten herumschiebt«, sagt Kipping. »Wir denken, es handelt sich um einen Mond.«