Astronomie: Szenenews im Mai 2025

14. WestHavelländer AstroTreff (WHAT)

Vom 22. bis zum 24. August 2025 findet der diesjährige WHAT im Sternenpark Westhavelland statt (Sportplatz Gülpe, Pareyer Straße 8–13, 14715 Havelaue / Ortsteil Gülpe). Eine frühere An- und spätere Abreise sind möglich. Der Park ist ein frei zugängliches Nachtschutzgebiet mit entsprechend guten Beobachtungsbedingungen; zudem wird es wie jedes Jahr einige Vorträge im großen Zelt geben. Tagesbesucher des WHAT zahlen keinen Eintritt und müssen sich nicht vorab registrieren. Übernachtungsgäste, die einen der 80 Stellplätze mieten möchten, können sich voraussichtlich ab dem 5. Mai anmelden. Alle Hintergründe und Berichte vergangener Treffen können Sie unter suw.link/2506-SN3 einsehen.

Bayerisches Teleskopmeeting (BTM) 2025

Vom 28. bis zum 31. August 2025 laden die Astronomiefreunde Ingolstadt zusammen mit dem Unternehmen Intercon Spacetec wieder zum BTM auf den Osterberg in Pfünz (Osterberg 1, 85137 Walting / Ortsteil Pfünz). Das Treffen, das seit der Gründung 1997 jedes Jahr Sternfreunde aus ganz Deutschland und den Nachbarländern auf den Beobachtungsplatz im oberbayerischen Naturpark Altmühltal lockt, gilt als das größte amateurastronomische Event Bayerns. Bei gutem Wetter kann mit vielen unterschiedlichen Instrumenten – vom Fernglas bis zum großen Selbstbauteleskop – beobachtet werden. Auf dem Gelände stehen den Teilnehmenden unter anderem ein Selbstversorgerhaus mit großem Aufenthaltsraum, ein Vortragsraum und Kochmöglichkeiten zur Verfügung. Am 29. und 30. August haben Interessierte, die das BTM nur besuchen und nicht übernachten möchten, die Möglichkeit, an Führungen und Präsentationen teilzunehmen. Alle Details sind auf der Website der Astronomiefreunde Ingolstadt unter www.astronomie-ingolstadt.de/btm/ verfügbar.