Beobachtungstipps im Oktober: Planetengetümmel am Herbsthimmel

Merkur ist im Oktober am Morgenhimmel zu finden – in der zweiten Woche des Monats ergibt sich für ihn sogar die beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Dabei helfen die steile Ekliptik und Merkurs leicht nördliche ekliptikale Breite. Weniger kooperativ ist sein Winkelabstand zur Sonne, der mit 18 Grad am 8. Oktober, dem Tag seiner größten westlichen Elongation, einen sehr kleinen Maximalwert erreicht – hier wirkt sich die starke Exzentrizität der Merkurbahn aus. Alles in allem ist diese Morgensichtbarkeit also eher durchschnittlich: In den Tagen nach der größten Elongation, zwischen dem 8. und dem 15. Oktober, finden wir den flinken Planeten bei Beginn der sichtbaren Dämmerung (Sonnenstand -6 Grad gegen 07:00 Uhr MESZ) um 10 Grad über dem Osthorizont. Aufsuchhilfen fehlen; auch die Venus steht schon zu nah an der Sonne.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Morgensichtbarkeit von Merkur | Der innerste Planet präsentiert sich im Oktober als Morgenstern, hier jeweils etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang. Eine gute Höhe hat er am 9. Oktober.

Venus entschwindet Anfang Oktober endgültig dem Glanz der Sonne. Am 23. Oktober erreicht sie um Mitternacht die obere Konjunktion. Danach ist sie erst im Dezember wieder am Abendhimmel sichtbar.

Mars wandert weiter durch das Sternbild Stier. Dort, zwischen den »Hörnern« der Sterne Beta und Zeta Tauri, macht er am 30. Oktober kehrt und beginnt seine Oppositionsschleife: Für die nächsten Monate scheint er sich falsch herum, das heißt relativ zu den Sternen westwärts zu bewegen. Grund dafür ist, dass die Erde auf der Innenbahn zwischen Sonne und Mars vorbeizieht. Dass sich der Mars der Opposition nähert, sieht man mit bloßem Auge auch an seiner Helligkeit, die im Monatslauf von -0,6 auf -1,2 mag ansteigt. Seine rote Farbe ist nun unübersehbar. Im Teleskop wächst das Marsscheibchen im gleichen Zeitraum von knapp 12 auf 15 Bogensekunden, der Beleuchtungsgrad steigt auf mehr als 93 Prozent. Die Aufgangszeiten des Planeten verfrühen sich von 21:58 Uhr MESZ am 1. Oktober auf 19:13 Uhr MEZ (20:09 Uhr MESZ) am Monatsletzten. Zum Monatsende erreicht Mars gegen 04:20 Uhr MEZ in fast 64 Grad seinen höchsten Punkt. Am Morgen des 15. Oktober passiert der abnehmende Mond den Mars nördlich.