Beobachtungstipps im November: Uranus steht in Opposition

Jupiter gerät am 24. November im Sternbild Fische in Stillstand und beendet damit seine Oppositionsschleife. Wir finden ihn, –2,7 mag hell, nach Ende der Abenddämmerung halbhoch im Südosten. Er wird zum Objekt der ersten Nachthälfte: Am Monatsersten kulminiert der Planet um 21:36 Uhr MEZ und geht um 03:31 Uhr des folgenden Morgens unter; bis zum Monatsletzten verschieben sich diese Zeiten auf 19:40 Uhr beziehungsweise 01:37 Uhr; seine Kulminationshöhe beträgt rund 38 Grad. Die über dem Äquator gemessen, 46 Bogensekunden große Jupiterscheibe bietet Gelegenheit für ausgiebige Teleskopbeobachtungen – besonders den 2. und den 10. November sollte man sich vormerken: Dann nämlich zeigen sich zusätzlich zwei Monde und deren Schatten vor dem Planeten. Am 2. des Monats sind ab 23:32 Uhr Ganymed, Europa und Europas Schatten vor Jupiter zu sehen, ab 01:22 Uhr am folgenden Morgen, wenn die Monde die Planetenscheibe bereits verlassen haben, die Schatten beider Monde. Am 10. November ziehen ab 01:14 Uhr wiederum Ganymed und Europa vor Jupiter vorbei, ab 02:08 Uhr gesellt sich Europas Schatten dazu. Die hellen Monde lassen sich nur bei guten atmosphärischen Bedingungen, fachsprachlich als ›Seeing‹ bezeichnet, und hoher Vergrößerung von der Jupiterscheibe unterscheiden; die Schatten hingegen fallen auf: Sie wirken wie pechschwarze, ausgestanzte Löcher im Planeten. Weitere Jupitermondereignisse sind in der Tabelle angegeben. Der zunehmende Mond steht am Abend des 4. November drei Grad südlich.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Jupiter in den Fischen | Der größte Planet des Sonnensystems wird zum Objekt der ersten Nachthälfte und begegnet am 4. November dem Mond. Am 24. des Monats gerät der Gasriese in Stillstand.

Saturn ist ein Planet des Abendhimmels und steht nach Ende der Dämmerung im Süden. Seine Kulminationshöhe beträgt knapp 24 Grad, seine scheinbare Helligkeit sinkt leicht von 0,7 auf 0,8 mag. Er bietet sich zur Beobachtung am frühen Abend an. Am 1. November geht der Ringplanet um 23:42 Uhr MEZ unter, am Monatsletzten schon um 21:55 Uhr; bereits eine Stunde zuvor versinkt er in den horizontnahen Dunstschichten. Im Teleskop zeigt sich Saturn 16,5 Bogensekunden groß. Sein Ringsystem misst 38 Bogensekunden und ist zu 15 Grad geöffnet. Der Mond besucht Saturn in diesem Monat zweimal: Vom 1. auf den 2. des Monats und wieder vom 28. auf den 29., er wandert jeweils südlich am Planeten vorbei.

Uranus steht am 9. November im Sternbild Widder in Opposition. Er ist dort mit 5,7 mag als schwaches Sternchen mit bloßem Auge zu sehen – wenn auch nicht in den Tagen um seine Opposition, in denen er Besuch vom Mond bekommt. Am 8. November wird Uranus sogar vom Vollmond bedeckt. Leider ist dieses Ereignis in Europa gänzlich unbeobachtbar, was umso schmerzlicher ist, als genau zum Zeitpunkt der Bedeckung eine totale Mondfinsternis stattfindet: In Japan beispielsweise wird man den Planeten hinter dem vollständig verfinsterten Erdtrabanten verschwinden sehen – auf die Bilder des grünlichen Uranus neben dem roten, verdunkelten Mond dürfen wir uns freuen! Trösten wir uns mit der Aussicht auf unsere Uranusbedeckung hier zu Lande, dann natürlich bei normalem, zunehmendem Mond, im kommenden Dezember und die Möglichkeit, den Planeten mit dem Fernrohr betrachten zu können: Er zeigt sich darin bei hoher Vergrößerung als 3,8 Bogensekunden großes Scheibchen mit blassgrüner Farbe. Unter guten Bedingungen sind in größeren Amateurfernrohren zwei bis vier Monde sichtbar: Titania und Oberon sind mit 13,9 beziehungsweise 14,1 mag zur Opposition die einfacheren beiden, Ariel (14,3 mag) und vor allem Umbriel (14,9 mag) sind eine Herausforderung. Bei einer Kulminationshöhe von mehr als 56 Grad sind die Chancen auf gutes Seeing gegeben.