Astrophysik: Schwarzes Loch in Schräglage

Wenn ein massereicher Stern in einer gewaltigen Supernova verendet, entsteht eines der wohl merkwürdigsten Objekte im Universum: ein Schwarzes Loch. Allerdings gibt es bei dieser Geschichte offenbar noch Unstimmigkeiten, wie eine nun erschienene Publikation in der Fachzeitschrift »Science« zeigt.

Eine Gruppe von Astronomen und Astronominnen um Juri Poutanen vom Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences und dem KTH Royal Institute of Technology in Stockholm haben nämlich ein Exemplar rund 10 000 Lichtjahre von der Erde entfernt vermessen; und das verhält sich nicht so, wie man bislang angenommen hat. Die neue Beobachtung werfe daher Fragen über das derzeitige Verständnis zur Entstehung Schwarzer Löchern auf, schreiben Ferdinando Patat und Michela Mapelli in einer begleitenden Einschätzung zu der Publikation.

Schwarze Löcher haben keine Oberfläche wie ein Planet oder ein Stern; stattdessen handelt es sich um ein Gebiet, in dem die Materie in sich selbst zusammengefallen und auf ein unglaublich winziges Volumen verdichtet ist. Aber wie alle anderen Himmelskörper rotieren Schwarze Löcher um die eigene Achse; charakterisieren lassen sie sich daher vorwiegend mittels zweier Parameter: Masse und Rotationsgeschwindigkeit. Mitunter sind auch die Schwerkraftmonster – wie Planeten und Sterne – Teil einer Konfiguration mehrerer Objekte, die durch die gravitative Anziehung zusammengehalten werden.

So wandern in unserem Sonnensystem etwa die Planeten um das Zentralgestirn oder in einem Doppelsternsystem rotieren zwei Sterne umeinander. Auf ähnliche Weise führt das beobachtete Objekt eine bewegte Partnerschaft mit einem Stern. Eine derartige Konstellation zählt zu den Röntgendoppelsternsystemen, in denen üblicherweise ein Stern einen viel kompakteren Stern umrundet – daher die Bezeichnung. Die Gemeinsamkeit solcher Systeme ist, dass das massereichere Objekt Material von seinem leichteren Begleiter abzieht. Dadurch entsteht eine so genannte Akkretionsscheibe aus Materie, die den Stern oder eben das Schwarze Loch umgibt und Röntgenstrahlung aussendet.