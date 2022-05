Präzisionsmessungen: Relativistischer Effekt auf der Millimeterskala

Laut Albert Einsteins Relativitätstheorie verzerrt ein Gravitationsfeld seine Umgebung und lässt Raum und Zeit anders erscheinen, je nachdem, wo man sich befindet. So vergeht die Zeit für eine Person, die sich an Bord eines Flugzeugs aufhält, minimal schneller als für eine auf dem Erdboden. Aber solche Auswirkungen lassen sich üblicherweise selbst mit modernsten Zeitmessern nur feststellen, wenn die Unterschiede groß sind. So gelangen experimentelle Nachweise des Zeitdilatation genannten Effekts in den 1970er Jahren mit Atomuhren in Flugzeugen, auf Berggipfeln oder in einer Rakete. Sie liefen gegenüber identischen Instrumenten auf dem tiefer gelegenen Erdboden minimal schneller. Die Auswirkungen sind klein, können jedoch bei Präzisionstechnologien entscheidend sein. Heute funktioniert Navigation mittels GPS-Satelliten allein deswegen, weil die abweichende Zeitwahrnehmung der Geräte in der 20 000 Kilometer hohen Umlaufbahn korrigiert wird. Dazu hat jeder Satellit eine Atomuhr an Bord.

Um den zeitverzögernden Einfluss des Schwerefelds der Erde grundsätzlich zu messen, sind derartige Höhenunterschiede allerdings schon lange nicht mehr nötig – dank fortschrittlicher Quantentechnologie. 2010 gelang es etwa mit einer hochgenauen optischen Atomuhr, die sich weniger als einen Meter über einer zweiten befand, eine Abweichung beim Takt festzustellen.

Nun sind gleich zwei Laborversuche in einen völlig neuen Bereich vorgestoßen. Für einen Vergleich der gravitativen Zeitdilatation braucht es jetzt nicht mehr zwei separate Instrumente, sondern nurmehr die Atome innerhalb eines einzelnen Aufbaus. Es genügt ein Lageunterschied von wenigen Millimetern innerhalb derselben Atomwolke. Das wird weitaus detailliertere Kartierungen von Gravitationsfeldern ermöglichen als bisher üblich. Umgekehrt demonstriert es: Bei hochgenauer Quantentechnologie können sich sogar winzige Schwankungen des Gravitationsfelds auf die Messungen auswirken.

Beide Versuchsaufbauten basierten auf dem Prinzip der besten heutigen Zeitmesser, nämlich optischen Atom­uhren. Alle Atomuhren nutzen als Taktgeber die charakteristischen Energien, bei denen Elektronen in den Hüllen bestimmter Atome zwischen verschiedenen Niveaus wechseln. Solch ein Übergang wird durch Strahlung ausgelöst; bei klassischen Atom­uhren sind das Mikrowellen, bei modernen optischen ist es Laserlicht. Dessen Schwingungen sind viel hochfrequenter, was die Genauigkeit verbessert, aber die praktische Handhabung komplizierter macht. Die Teilchen müssen in einem »optischen Gitter« gefangen gehalten werden, das bei der exakten Überlagerung mehrerer Laserstrahlen entsteht.