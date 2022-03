Putins Atomwaffendrohung: Niemand schläft ruhig unter einem nuklearen Schirm

Niemand weiß, ob der Einsatz einer taktischen Atomwaffe einen ausgewachsenen Atomkrieg auslösen würde. Die Gefahr einer Eskalation ist jedoch sehr real. Für diejenigen, die ein solcher Nuklearschlag trifft, wäre es egal, ob es sich um einen taktischen oder einen strategischen Schlag handelt. In seiner Aussage vor dem Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses am 6. Februar 2018 erklärte der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis: »Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine taktische Atomwaffe gibt. Jede Atomwaffe, die irgendwann eingesetzt wird, ist ein strategischer Game-Changer.« Die russische Führung hat deutlich gemacht, dass sie jeden nuklearen Angriff als den Beginn eines Atomkriegs betrachten würde.

Besonders besorgniserregend ist die Möglichkeit, dass der Krieg so weit eskalieren könnte, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Durch das Heraufsetzen der Alarmstufe der russischen Nuklearstreitkräfte erhöht Putin das Risiko eines Nuklearwaffeneinsatzes durch eine Fehlkalkulation oder einen Unfall. Im schlimmsten Fall könnte Putin aus Verzweiflung zu einer taktischen Atomwaffe greifen. Das ist zwar immer noch unwahrscheinlich, aber das Risiko ist nicht gleich null. Eine Erhöhung dieses Risikos ist inakzeptabel.

Nukleare Drohungen sind inakzeptabel

Obwohl im Lauf der Jahre unzählige Atomwaffen getestet wurden, ist seit 1945 keine einzige mehr im Krieg eingesetzt worden. Die 77 Jahre alte Tradition des Nichteinsatzes von Atomwaffen – das Atomtabu – ist die wichtigste Errungenschaft des Atomzeitalters. Es ist eine Verpflichtung der heutigen Staats- und Regierungschefs, dafür zu sorgen, dass Kernwaffen nie wieder eingesetzt werden. Putin und der russische Außenminister Sergej Lawrow sollten aufhören, mit Atomwaffen zu drohen. Andere Staats- und Regierungschefs sollten ihren Schock und ihre Empörung zum Ausdruck bringen und deutlich machen, dass nukleare Drohungen unverantwortlich und inakzeptabel sind.

Die nukleare Abschreckung ist mit enormen Risiken und enormen Kosten verbunden. Die Argumente, die für die Abschreckung sprechen, klingen zwar manchmal überzeugend, sind aber nicht immer wahr. Wir müssen anerkennen, dass die nukleare Abschreckung scheitern kann. Deshalb schläft trotz der Milliarden von Dollar, die in Atomwaffenarsenale investiert werden, niemand ruhig unter einem nuklearen Schutzschirm – vor allem nicht in einer Krise wie dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Dieser Krieg wird wahrscheinlich die europäische Sicherheitsordnung auf den Kopf stellen. Er zeigt auch, wie wenig echten Schutz Atomwaffen bieten. Die Welt wäre ohne diese Waffen besser dran.

Nina Tannenwald lehrt internationale Beziehungen im Fachbereich Politikwissenschaften der Brown University. Ihr Buch »The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945« (Cambridge, 2007) wurde 2009 mit dem Lepgold-Preis für das beste Buch in internationalen Beziehungen ausgezeichnet. Twitter: @NinaTannenwald.