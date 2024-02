Aubrit: »Berlin-Meteorit« besteht aus seltenem Material

Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Funde seltener Meteoriten in Brandenburg bestätigt. Erste Ergebnisse der Untersuchungen von mehr als 20 Proben aus dem Streufeld eines am 21. Januar verglühten Asteroiden belegten, dass es sich um einen seltenen so genannten Aubriten handle, teilte das Museum am Montag mit. Der wissenschaftliche Leiter der Meteoritensammlung des Museums, Ansgar Greshake, sagte: »Weltweit gibt es bisher erst von elf beobachteten Aubrit-Fällen Material in Sammlungen.« Meteorite nennt man die Brocken, die von einem Himmelskörper auf der Erde ankommen.

Der Feuerball war in der Nacht zum 21. Januar in der Nähe von Berlin weithin am Himmel zu sehen. Danach kamen zahlreiche Wissenschaftler und Sammler in das Gebiet im Havelland westlich von Berlin.

Ein Team aus Forscherinnen und Forschern sowie Studentinnen und Studenten des Museums für Naturkunde Berlin, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und vom SETI Institute (USA) hat mehr als 20 Proben für die Forschungssammlung des Museums gesammelt. Die Ergebnisse sind am 2. Februar bei der internationalen Nomenklaturkommission der Meteoritical Society zur Prüfung und Bestätigung eingereicht worden, teilte das Museum weiter mit.