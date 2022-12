Sprache: Auch in Frankreich wird übers Gendern gestritten

Liebe Leser! Diese Formulierung ist zweideutig: Sie kann spezifisch nur Männer meinen, oder sie steht generisch für Männer und Frauen. Das generische Maskulinum lässt allerdings mehr an Männer als an Frauen denken. Dennoch sind Versuche, Frauen und nonbinäre Personen mittels Gendersternchen in der Sprache sichtbarer zu machen, im Deutschen umstritten. Ähnlich ist es in Frankreich: Dort gibt es Pünktchen – und ebenfalls viele Menschen, die sich an ihnen stören.

Doch während es hier wie dort hitzige Debatten um Sternchen beziehungsweise Pünktchen gibt, bleibt das eigentliche Problem weiter ungelöst, wie nach einer deutschen nun auch eine französische Studie zeigte. Demnach gelingt es bislang weder mit Sternchen noch mit Pünktchen, geschlechterneutral zu formulieren. Denn die inklusive Schreibweise neutralisiert den männlichen Bias, der durch das generische Maskulinum entsteht, lediglich bei einem Teil der Berufsbezeichnungen. Das berichtet eine Gruppe um die Sozialpsychologin Hualin Xiao von der École normale supérieure in Paris im »Journal of Language and Social Psychology«.

Das Team hatte rund 450 Versuchspersonen angeworben. Ein Teil von ihnen sollte einen kurzen Text lesen, in dem es um ein berufliches Treffen unter anderem von Bankangestellten und Musikschaffenden ging, beides weitgehend geschlechtsneutrale Berufe. Verwendet wurden dabei drei verschiedene Formen: das generische Maskulinum (musiciens), die männliche und die weibliche Form (musiciens et musiciennes) oder die Variante mit Pünktchen (musicien.ne.s).