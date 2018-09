Veranstaltungstipp

Das 19. Herzberger Teleskoptreffen lädt ein

Im sonnigen Süden Brandenburgs findet jedes Jahr am September-Neumondwochenende das HTT, das Herzberger Teleskoptreffen, statt. Dieses Jahr in seiner 19. Auflage vom 6. bis zum 9. September auf dem Gelände der Elsterland-Sternwarte in Jeßnigk-Schönewalde, rund 80 Kilometer südlich von Berlin.