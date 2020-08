Veranstaltungstipp: Das STATT findet statt!

So findet die Veranstaltung in diesem Jahr nicht auf dem Gelände der Sternwarte statt, sondern an einem alternativen Veranstaltungsort, dem Wolfsburger Schullandheim – »Wolfsburger Hütte« auf der Jordanshöhe am Ortseingang von Sankt Andreasberg. Der Ort bietet einen der sechs besten Nachthimmel in Deutschland, und es wird wieder ein Rahmenprogramm mit diversen Vorträgen und einem Workshop für Astrofotografie geben.

Für auswärtige Besucher besteht die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Zimmer zu buchen. Die Kosten für ein Einzelzimmer, inklusive Vollpension, betragen 35 Euro pro Tag. Ferner stehen fünf Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Ein Stellplatz kostet 18 Euro pro Tag, inklusive Vollpension und der Möglichkeit zur Nutzung der Duschen und Toiletten. Das Rahmenprogramm wird zurzeit noch geplant und demnächst auf der Website der Sternwarte veröffentlicht. Weitere Auskünfte zum STATT erteilt Matthias Gruhn-Creutzburg (magrucreu@sternwarte-sankt-andreasberg.de).