Aufmerksamkeit: Kann das Gehirn zwei Gesprächen gleichzeitig folgen?

Wer auf einer Party einem Gespräch folgt, bekommt oft dennoch mit, was am Nebentisch gesagt wird. Einer neuen Studie zufolge beruht diese Fähigkeit nicht einfach auf einem guten Gehör. Offenbar kann das Gehirn zwei Gespräche parallel verarbeiten – zumindest für eine kurze Zeit.

Lange nahm man an, wir könnten uns immer nur auf einen Sprecher konzentrieren. Doch wie ein Team um Giovanni Di Liberto vom Trinity College in Dublin herausfand, kann das Gehirn für wenige Sekunden zwei Gesprächen gleichzeitig folgen, bevor die Aufmerksamkeit vollständig zu einer der beiden Unterhaltungen hin wandert.

Die Fachleute hatten die Hirnaktivität von Versuchspersonen per Elektroenzephalografie (EEG) aufgezeichnet, während diese das Geplauder zweier Personen gleichzeitig hörten – eingebettet in das Geräusch einer Menschenmenge. Ein Pfeil auf einem Bildschirm signalisierte den Teilnehmern, auf welchen Sprachstrom sie ihren Fokus richten sollten. Alle 15 bis 30 Sekunden wechselte der Pfeil seine Richtung. Nach jedem Durchgang mussten sie Fragen zum Inhalt des Gehörten beantworten.