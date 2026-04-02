Wahrnehmung: Merkwürdige Vorgänge bleiben oft unbemerkt

Laufen die Menschen halb blind durch die Welt? Ein Experiment von französischen Psychologen legt das nahe. Wie sie in der Fachzeitschrift »Psychonomic Bulletin & Review« schreiben, fiel den meisten ihrer Versuchspersonen ein eigentlich höchst unlogisches Geschehen nicht weiter auf. Und daran änderte sich selbst dann nur wenig, wenn sie mit der Nase darauf gestoßen wurden, berichten Cyril Thomas und André Didierjean von der Université Marie et Louis Pasteur in Besançon.

Die Psychologen hatten 88 Studierende zunächst an einem Tisch eine Denkaufgabe lösen lassen. Anschließend sollten sie ihre Matrikelnummer und eine vierstellige Geheimzahl auf ein Blatt Papier schreiben. Die Geheimzahl diente vermeintlich dazu, die Daten später derselben Person zuzuordnen und dabei die Anonymität zu wahren. Was die Versuchspersonen nicht wussten: Das Klemmbrett unter dem Papier übertrug die Zahlen an den Versuchsleiter, der an einem zweiten Tisch saß und von dort die Zahlen nicht hätte sehen können.

Während das Papier weiter auf dem ersten Tisch lag, gingen die Probanden zum zweiten, um dort noch einen Test zu absolvieren. Scheinbar zum Datenabgleich las der Versuchsleiter danach ihre Matrikelnummer und die Geheimzahl von einem Zettel ab – was eigentlich unmöglich erscheinen musste, da das Papier weiter auf dem ersten Tisch lag. Im Anschluss sollten die Versuchspersonen sagen, ob ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen war, wo sich ihr Zettel befinde und wie der Versuchsleiter wohl an die Geheimzahl gekommen war. Die Hälfte erhielt noch den zusätzlichen Hinweis, dass das Experiment einen Zaubertrick enthielt.