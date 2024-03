Aufmerksamkeit: Liebes Gehirn, konzentrier dich doch mal!

7 Tipps zum Konzentrieren Unterteilen Sie die Arbeit in Etappen! Das mehrt die Erfolgserlebnisse, die ihrerseits motivierend wirken. Legen Sie regelmäßige Pausen ein! Am besten einmal pro Stunde für fünf bis zehn Minuten. Tun Sie dabei etwas völlig anderes als bei der Arbeit, etwa Blumengießen oder Gymnastik. Verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen: »Wofür mache ich das gerade?« Das kann die Motivation steigern. Sorgen Sie für möglichst wenig Ablenkung; verbannen Sie etwa das Smartphone aus dem Blickfeld. Denn das wirkt bereits durch seine bloße Anwesenheit störend. Schlafen Sie genug! Müdigkeit senkt die Aufmerksamkeitsspanne stark. Außerdem wird Gelerntes nur im Schlaf ins Langzeitgedächtnis überführt. Suchen Sie sich nach Möglichkeit anspruchsvolle Aufgaben. Laut Studien unterdrücken wir Ablenkungen effektiver, wenn wir kognitiv gefordert sind. Das liegt an der Aktivität eines Aufmerksamkeitsnetzwerks im Gehirn. Beginnen Sie mit der nächsten Aufgabe erst, wenn Sie die vorherige abgeschlossen haben! Denn Unerledigtes merken wir uns besser als Erledigtes, wie der Zeigarnik-Effekt besagt. Das stört beim Arbeiten.

Besonders von Ablenkung geplagt sind Menschen, die geistig anspruchsvolle Tätigkeiten in einem Großraumbüro ausführen. Die Arbeits- und Organisationspsychologin Anja Baethge von der Medical School Hamburg hält daher nicht viel von solchen Arbeitsumgebungen: »Wenn wir uns selbst unterbrechen, tun wir das in der Regel in einem für uns günstigen Moment.« Komme die Störung von außen, beanspruche das unser kognitives System ungleich mehr. »Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einen Text und haben schon die nächsten drei Sätze im Kopf. Dann spricht Sie Ihr Kollege an. In der Zeit müssen Sie die Sätze im Gedächtnis behalten«, erklärt Baethge. Das sei anstrengend und führe zu Fehlern. Die Psychologin empfiehlt daher, sich auf eine Etikette zu einigen: Zeiten, zu denen man ansprechbar ist, oder klare Zeichen, etwa ein rotes oder grünes Kärtchen auf dem Monitor.

Unerledigtes ist aufdringlich

Außerdem ist es hilfreich, eine Aufgabe erst einmal komplett zu beenden, bevor man sich mit der nächsten beschäftigt. Das liegt am so genannten Zeigarnik-Effekt. Demnach erinnert man sich besser an Unerledigtes als an abgeschlossene Aufträge. Nehmen wir an, die Studentin Hannah schreibt gerade an einem Kapitel ihrer Hausarbeit, und ihr E-Mail-Programm piept. Sie sieht hinein, liest den Betreff »Übungsblatt bitte Freitag abgeben«, wendet sich dann jedoch wieder ihrer ursprünglichen Tätigkeit zu. Von nun an geistert die unerledigte Aufgabe (das Übungsblatt) in ihrem Kopf herum, und sie kann sich nicht mehr so gut auf die Hausarbeit konzentrieren.

»Wir können uns nicht über Stunden konzentrieren« Anja Baethge, Arbeits- und Organisationspsychologin

Anja Baethge gibt allerdings zu bedenken, dass wir oft zu viel von uns erwarten. »Wir können uns nicht über Stunden konzentrieren«, sagt sie. Es sei wichtig, regelmäßig Pausen zu machen. Viele Menschen würden damit erst warten, bis sie ermüdet sind. Aber das sei ineffektiv. »Man ist am produktivsten, wenn man jede Stunde für fünf bis zehn Minuten pausiert«, erklärt Baethge.

Und hier lauert eine weitere Falle: Wer einen Bürojob hat, verbringt seine Pausen gerne damit, E-Mails zu checken, im Internet zu surfen oder in sozialen Netzwerken zu stöbern. Dabei raten Psychologinnen und Psychologen, besser etwas zu tun, was sich stärker von der eigentlichen Arbeit unterscheidet – also keine Tätigkeiten am Schreibtisch oder Bildschirm. Anja Baethge empfiehlt Bewegung: Gymnastikübungen, einen kleinen Spaziergang oder Blumengießen. Die kurzen Aufgabenwechsel helfen gegen Habituation, also Gewöhnung, welche zwangsläufig die Aufmerksamkeit schwinden lässt.

Auch Florian goss, bevor er zu den Neurostimulanzien griff, in seinen Pausen gerne die Blumen, blieb aber trotzdem selten für längere Zeit konzentriert bei der Sache. »Mich hat der Lernstoff nicht besonders interessiert«, gibt er zu. Mit Abschluss seines Studiums beendete er seine Experimente mit Ritalin und Co. Als er die Abschlussarbeit abgegeben hatte, war sein Vorrat aufgebraucht. »Damit war das abgehakt«, sagt er. In seinem Job hat er nun andere Strategien gefunden, sich zu konzentrieren. Die Pillen braucht er dafür nicht mehr.