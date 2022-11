Auftrieb: Warum unsere Ausscheidungsprodukte nur manchmal schwimmen

Tatsächlich seit Jahrzehnten stellt sich die Wissenschaft die Frage, warum der Kot mancher Menschen in einer wassergefüllten Kloschüssel meist schwimmt, während er bei anderen sofort absinkt: Geschätzt 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung sollen zur ersten Gruppe gehören. Eine These dazu gab es seit 1972; ihr zufolge sollen die Schwimmeigenschaften mit dem Gasgehalt der Verdauungsprodukte zusammenhängen. Zuvor führte man dies vor allem auf den Fettgehalt des Stuhls zurück. Nagarajan Kannan von der Mayo Clinic in Rochester und sein Team konnten die gasbasierte Vermutung nun wohl endgültig bestätigen, wie sie in »Scientific Reports« berichten.

Wie die Arbeitsgruppe bemerkt hatte, produzierten extra ohne Darmflora gezüchtete Mäuse stets Kot, der im Wasser unterging. Dagegen erzeugte die Hälfte aller Artgenossen mit normalem Mikrobiom auch Stuhl, der obenauf schwamm. Das weckte das Interesse der Forscher, die deshalb den keimfreien Nagern Darmbakterien von normalen Mäusen beziehungsweise zweier junger Frauen injizierten. Daraufhin produzierten auch die so behandelten Tier schwimmfähigen Kot.

»Jetzt gibt es keine Zweifel mehr, was den Stuhl zum Schwimmen bringt: das Gas von Darmmikroben, nicht verschluckte Luft oder anderen Ursachen«, sagt Kannan. Eine genauere Untersuchung der auftreibenden Fäkalien zeigte außerdem, dass sie mehrere Gas erzeugende Bakterien aufwiesen, etwa Bacteroides ovatus und Bacteroides uniformis. Beide führen auch bei Menschen zu erhöhter Methanproduktion und häufigeren Blähungen. Unbekannt ist allerdings noch, welche Gasmengen die verschiedenen Mikroben beitragen und damit, wer den entscheidenden Impuls für den Auftrieb gibt. Das sollen weitere Tests ermitteln.