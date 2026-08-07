Ausgestorbene Arten: Unser Bild vom Dodo war ziemlich falsch

Was wir über den ausgestorbenen Dodo (Raphus cucullatus) von der Insel Mauritius wissen, stammte lange nur aus zeitgenössischen Berichten von Seefahrern und wenigen Naturforschern, die die Insel besuchten: Sie zeichneten ein wenig vorteilhaftes Bild eines fetten, eher dummen Vogels, der sich bereitwillig seinen Jägern auslieferte, die ihn bis zur Ausrottung aufaßen. Die wenigen Knochen und anderen Überreste, die bis heute überdauert haben, helfen nun aber, die Biologie der Art umzuschreiben. Eine Arbeit von Sara Citron von der kanadischen University of Lethbridge und ihrem Team zeigt nun, wie die Vögel ihre Umwelt wahrgenommen haben – und wann sie vor allem aktiv waren: Entgegen bisheriger Annahmen streiften die Dodos wohl vor allem nachts durch ihren Lebensraum.

Die Arbeitsgruppe hatte für die Studie einen der beiden einzigen, komplett erhaltenen Schädelknochen eines Dodos – aus dem Naturhistorischen Museum Dänemarks in Kopenhagen – mithilfe eines Computertomografen gescannt und daraus ein dreidimensionales Modell angefertigt. Dadurch konnten die Forscher das Innere des Schädels untersuchen, ohne dieses wertvolle Exponat zu zerstören, und auch den Bereich rekonstruieren, in dem das Gehirn lag. Dieses verglichen sie mit einem Schädelmodell aus dem Oxford University Museum of Natural History und den Gehirnen von 36 weiteren Taubenarten (darunter die ebenfalls ausgestorbene Schwesterart des Dodos von Rodriguez) sowie anderen Vögeln.

Während sich die Gehirne des Rodriguez-Solitärs (Pezophaps solitaria) und der anderen Tauben ziemlich ähnelten, wich das des Dodos deutlich davon ab. Es zeigte stattdessen größere Übereinstimmungen mit dem von Vögeln wie dem neuseeländischen Kiwi: einem eher nachtaktiven Tier mit gutem Geruchssinn. Entsprechend waren diese Bereiche vergrößert, während das Sehzentrum kleiner ausfiel. Citron und Co leiten daraus ab, dass auch die Dodos wahrscheinlich dämmerungs- und nachaktiv waren und sich bei der Suche nach Nahrung auf Geruch und Gefühl verließen – ihr großer Schnabel könnte dazu gedient haben, taktile Informationen über die Umwelt einzusammeln. Damit wären die Dodos die einzigen bekannten, nachtaktiven Tauben der Erde gewesen.