Ausrottung des Guineawurms: Von 3,5 Millionen auf 14

Aber die bekannten Infektionen im Tierreich gingen bis 2021 um 45 Prozent zurück, sagt Weiss. Er bleibt optimistisch, dass eine Ausrottung in Reichweite ist. Die Programme zur Ausrottung des Parasiten beziehen auch die Haustiere der Bevölkerung mit ein. Paviane infizieren sich wahrscheinlich über Wasser, das von Hunden mit dem Guineawurm verunreinigt wurde. Weiss' Organisation wirbt darum dafür, infizierte Hunde an die Leine zu legen, um die Verbreitung des Erregers auch in der Tierwelt einzudämmen.

»Ich glaube fest daran, dass der Guineawurm ausgerottet werden kann«, sagt er. »Das wird uns einige Mühe kosten, doch wenn ich es für aussichtslos hielte, wäre ich der Erste, der das zugeben würde.«

Die International Task Force for Disease Eradication hat derzeit acht Krankheiten als potenziell ausrottbar eingestuft. Neben dem Guineawurm sind dies Polio, Mumps, Röteln, Elephantiasis, Zystizerkose, Masern und Frambösie.