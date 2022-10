Krebs: Ausscheidungen von Bakterien erhöhen Risiko für Darmkrebs

Die Zusammensetzung der Bakteriengesellschaft im menschlichen Darm, das so genannte Mikrobiom, kann sich auf die Gesundheit auswirken. Der Einfluss wird bereits seit einigen Jahren intensiv erforscht und in der Öffentlichkeit diskutiert. Forschende der Yale University haben nun entdeckt, dass das Darmbakterium Morganella morganii ein bisher unbekanntes Stoffwechselprodukt bildet, das die Entstehung von Tumoren im Darm begünstigen kann. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie im Fachjournal »Science«.

Die Stoffwechselprodukte einiger Bakterien in der Darmflora können erwiesenermaßen das Erbgut schädigen. Man nennt solche Stoffe genotoxisch. Escherichia coli-Bakterien etwa produzieren die Substanz Colibactin. In Modellen konnte dieses Genotoxin bereits mit der Entwicklung von Darmentzündungen und Darmkrebs in Verbindung gebracht werden, genaue Auswirkungen sind bislang jedoch noch weitgehend unbekannt.

»Wir wissen seit etwa 15 Jahren, dass Bakterien die menschliche DNA schädigen können«, sagt Jens Puschhof vom Deutschen Krebsforschungszentrum auf Anfrage des Science Media Center. Bisher habe sich die Forschung allerdings auf einige wenige Bakterienstämme und -arten der DNA-Schädigung konzentriert. Um weitere Mikroben ausfindig zu machen, deren Ausscheidungen die Bildung von Tumoren begünstigen, untersuchten Forschende der Yale University Stuhlproben von Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Sie fanden 18 verschiedene Bakterienstämme mit genotoxischen Stoffwechselprodukten, dabei wurden sie speziell auf das Bakterium Morganella morganii aufmerksam. Dieses produziert eine bisher unbekannte Klasse von Genotoxinen, die Indolimine.