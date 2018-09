Reiff-Stiftung : Ausschreibung der Reiff-Förderpreise 2018

In diesem Jahr feiert die Reiff-Stiftung für Amateur- und Schulastronomie ein kleines Jubiläum: Die Förderpreise der Stiftung für Jugendarbeit in der Amateurastronomie und astronomische Projektarbeiten in der Schule werden dieses Mal schon zum zehnten Mal verliehen.