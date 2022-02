Aussterben der Dinosaurier : Das Ende kam vermutlich im Frühling

In Verbindung mit Kohlenstoffisotopendaten würden diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Fische im Frühjahr der nördlichen Hemisphäre starben, berichtet die Gruppe. Stimmt das, hätten sich viele Arten der nördlichen Hemisphäre in einer besonders empfindlichen Phase befunden – schließlich pflanzen sich zahlreiche im Frühjahr fort und ziehen ihre Nachkommen auf, schreibt das Team weiter. Es vermutet daher, dass sich die Ökosysteme der südlichen Hemisphäre bis zu doppelt so schnell erholt haben wie die der nördlichen Hemisphäre.