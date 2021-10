Zoologie: Der mysteriöse Dingo

Angepasst an eine neue Umwelt

Isoliert auf einem Kontinent ohne andere Caniden, passten sich die Vorfahren der Dingos durch Lernen sowie in Körperbau und Verhalten an ihre neue Umwelt an. Im Gegensatz zu Haushunden pflanzen sich Dingos wie Wölfe nur einmal im Jahr fort. Sie besitzen einen selbst für Caniden ungewöhnlich feinen Geruchs- und Gehörsinn, was sich beim Aufspüren von Kleinwild oder unterirdischen Wasservorkommen als nützlich erweist – auf einem ariden Kontinent mit seltenen und nicht vorhersehbaren Regenfällen ein überlebenswichtiger Vorteil. Dingos sind zudem versierte Kletterer, die mühelos Bäume, Felsen, Zäune oder andere Objekte erklimmen, und sie mögen hoch gelegene Aussichtspunkte. Da sie ihre Schultern und Pfoten flexibler als Hunde oder Wölfe einsetzen, können Dingos äußerst clever Riegel, Türen oder andere Vorrichtungen öffnen, die ihnen eigentlich den Zutritt verwehren sollen.

Menschen, die sich Dingos als Haustiere halten, vergleichen diese nicht selten mit Entfesselungskünstlern, die sich intelligent jedem Dressurversuch entziehen. Darren Griffiths und Leigh Mullan von der Western Australian Dingo Association besitzen gleich fünf davon und beschreiben das Zusammenleben mit der Meute so, »als hätte man fünf hyperaktive Kinder, die im Haus herumrennen«. Sie können ihre Hausgenossen nie allein lassen, da die Tiere sonst aus Angst alles Erreichbare wie Möbel, Haushaltsgeräte, Türen oder Fenster zerstören. Jede Veränderung im Haus, sogar das An- oder Abschalten eines Deckenventilators, setzt die Dingos unter Stress. Einer der beiden Besitzer muss ständig bei den Tieren bleiben, und wenn sie verreisen, fahren alle zusammen in einem speziell ausgestatteten Kleinbus. Eine Haltung im Zwinger bekommt Dingos nicht gut; und Versuche, ihnen ein neues Zuhause zu geben, scheitern in der Regel. Griffiths’ und Mullans Berichte erinnern an die Bemerkungen des Verhaltensforschers Konrad Lorenz (1903–1989), der seine Erfahrungen im Buch »So kam der Mensch auf den Hund« wie folgt schilderte: »So brachte mir denn jener Dingo wohl die herzlichen Gefühle entgegen, die ein solches Tier in erwachsenem Zustande einem anderen entgegenbringt, nur gehörten eben die der Unterwürfigkeit und des Gehorsams nicht dazu.«

Besonders viel sagend ist die Tatsache, dass man das älteste australische Dingo-Exemplar in einer Grabstätte gefunden hat – Dingos sind die einzigen Tiere, die regelmäßig von den australischen Ureinwohnern bestattet wurden. Manche Dingo-Gräber weisen deutliche Parallelen zu solchen von Menschen auf, etwa in Bezug auf die Lage der Grabstelle, das Einwickeln des Körpers in Baumrinde sowie die sorgfältige Platzierung von Steinen, um Störungen zu verhindern. Und wie bei Menschen waren die Knochen der Dingos in einigen Gräbern mit Ocker bemalt.

Unter Archäologen gilt die Bestattung von Hunden als eines der aufschlussreichsten Anzeichen dafür, dass die Vierbeiner einen fast menschlichen Status erlangt hatten und domestiziert waren. Vor 14 000 bis 12 000 Jahren, also lange bevor Dingos Australien erreichten, gab es Hundegräber und sogar spezielle Hundefriedhöfe in vielen Regionen Asiens, Europas, des Nahen Ostens sowie auf dem amerikanischen Kontinent. Dennoch – und hier liegt das Dilemma – hielten die australischen Ureinwohner Dingos nicht in einer Art und Weise, die eine Domestikation gestattet hätte. Da sie die Fortpflanzung der Tiere nicht kontrollierten, verzichteten sie auf eine bewusste Förderung wünschenswerter Merkmale. Dingos waren zwar etwas Besonderes, aber nicht domestiziert.