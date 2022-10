Autismus-Spektrum-Störungen: »Nahrungsergänzungsmittel als Autismus-Therapie sind ein Problem«

Es gibt verhaltenstherapeutische Methoden, deren Nutzen gut belegt ist, etwa die entwicklungsorientierte Frühintervention mit dem so genannten natürlichen Lernformat. Dabei üben Eltern und Kinder in natürlichen Situationen, in denen das Kind ohnehin eine hohe Motivation zeigt, zum Beispiel, wenn es ein Spielzeug erreichen will, das außer Reichweite liegt. Das Kind wird dann beispielsweise aufgefordert, nach dem Spielzeug zu fragen, und entsprechend durch den Erhalt des Spielzeugs belohnt, wenn es dies tut.

In Deutschland werden inzwischen zahlreiche verschiedene Therapien bei Autismus-Spektrum-Störungen angeboten. Schaut man sich diese Methoden näher an, bekommt man den Eindruck, dass einige von ihnen ein Evidenzproblem haben. Stimmt das?

© Mit freundlicher Genehmigung von Christine Freitag (Ausschnitt) Christine Freitag | Die Expertin für autistische Erkrankungen und ADHS ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters mit zugehörigem Autismus-Therapie- und Forschungszentrum am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Zudem ist sie W3-Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Goethe-Universität und hat die Arbeit der S3-Leitlinie »Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 2: Therapie« federführend koordiniert.

Ja, das ist richtig. Es gibt Behandlungen, bei denen die Wirkung zumindest fragwürdig ist. Für andere wurde wiederum bereits nachgewiesen, dass sie wirkungslos sind.



In der Leitlinie zur Therapie von Autismus, an der Sie mitgewirkt haben, hat die in Deutschland verbreitete Musiktherapie schlecht abgeschnitten und keine Empfehlung bekommen. Warum nicht?



Bei der Musiktherapie soll durch das aktive Musizieren ein nonverbaler Kontakt und eine Beziehung zu dem betroffenen Kind aufgebaut werden. Fragt man Musiktherapeuten, sehen diese tatsächlich, dass sich die soziale Interaktion der Patienten mit ihnen als Therapeuten verbessert. Und das stimmt auch. Aber die soziale Interaktionsfähigkeit von autistischen Kindern wird durch jede gute Interaktion in der Therapiesituation besser. Die große Frage ist, ob sich das auch jenseits der Therapiesituation auf den Alltag auswirkt. Und dafür gibt es bei der Musiktherapie bislang keine ausreichende Evidenz.



Nun hat eine relativ neue Übersichtsarbeit jedoch Hinweise auf eine Reihe günstiger Effekte von Musiktherapie bei Autisten gefunden. Wie schätzen Sie das ein?



Das stimmt. Die Arbeit ist allerdings methodisch problematisch. So werden Untersuchungen mit allen möglichen Studiendesigns durcheinandergeworfen, darunter Einzelfallstudien. In den Leitlinien haben wir uns hingegen auf randomisiert-kontrollierte Studien beschränkt, weil diese der Goldstandard der Forschung sind.

Nicht gut abgeschnitten in der Leitlinie hat auch das TEACCH-Programm (»Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children«). Bei dieser Eltern-Kind-Therapie sollen zudem die sozial-kommunikativen Fähigkeiten der betroffenen Kinder gefördert werden.