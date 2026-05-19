Wiederbelebte Tardigrada: Bärtierchen überstehen Hitze durch isolierende Verglasung

Die mikroskopisch kleinen Bärtierchen sind wegen ihrer Unverwüstlichkeit legendär. Sie überleben außergewöhnlich hohe und niedrige Temperaturen, energiereiche Strahlung und das Vakuum des Weltraums. Um den physikalischen Ursachen des Schutzmechanismus auf die Spur zu kommen, hat ein indisches Forschungsteam die Hitzeresistenz genauer untersucht. Es stellte bei Bärtierchen in ihrem besonders widerstandsfähigen Trockenstadium eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit fest. Diese kann den Fachleuten zufolge das Innere über einige Zeit vor hohen Temperaturen schützen.

Bei den Experimenten überstanden 90 Prozent der Bärtierchen eine Stunde lang Temperaturen von 60 Grad Celsius, 10 Prozent überlebten sogar 85 Grad. Allerdings nur, wenn sie zuvor sogenannte Tönnchen gebildet hatten. In diesem Stadium trocknen die Tiere aus: Sie ziehen ihre Beinchen ein, verkleinern ihre Körperoberfläche und fahren ihren Stoffwechsel vollständig herunter. Im normalen, vollständig hydrierten Zustand hingegen starben alle Bärtierchen bereits bei 45 Grad.

Die Fachleute maßen die Wärmeleitfähigkeit der Bärtierchen, indem sie diese einzeln zwischen einem Stück Kupfer und einer kupfernen Messspitze platzierten. Dann erhitzten sie die Kupferspitze. Ein aktives Bärtierchen übertrug dabei mehr Wärme auf den Kupferblock als ein getrocknetes.