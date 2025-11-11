»Band der Löcher«: Wofür man Tausende Löcher in den Anden grub

Im Pisco-Tal im Süden Perus schlängelt sich auf anderthalb Kilometern Länge ein Band aus Tausenden Gruben durch die Landschaft. Die südamerikanische Stätte am Monte Sierpe (Schlangenberg), die auch als »Band der Löcher« oder »Lochstreifenband von Pisco« bekannt ist, dürfte mindestens 700 Jahre alt sein und gibt Archäologen seit Langem Rätsel auf. Nun berichten Fachleute um Jacob Bongers von der University of Sydney im Journal »Antiquity«, dass sie das Geheimnis des Lochstreifenbands ein Stück weit gelüftet hätten. Die Gruben dienten vermutlich als Markt zum Warentausch, als die Region von den Chincha beherrscht wurde. Später hätten die Inka, die im 15. Jahrhundert das Gebiet eroberten, in den Öffnungen Tributzahlungen empfangen.

Die rätselhafte Stätte am Monte Sierpe war erstmals 1931 auf Luftbildern aufgefallen. Sie besteht aus ungefähr 5200 Gruben, die in Abschnitte von je 60 Löchern unterteilt sind. Auf Luftbildern, die Bongers und sein Team mithilfe von Drohnen aufgenommen haben, erkannten sie, dass die Abschnitte in charakteristischer Weise angeordnet sind: Sie setzen sich aus einer bestimmten Anzahl von Reihen mit jeweils einer bestimmten Anzahl von Löchern zusammen. Beispielsweise neun Reihen mit je acht Löchern oder zwölf Reihen mit abwechselnd sieben und acht Öffnungen.

Die Archäologen untersuchten das Band der Löcher nicht nur aus der Luft, sondern nahmen ebenso Proben am Boden. In den Sedimenten fanden sie Keramik und Holzkohle, die eine Datierung ins 14. Jahrhundert nahelegen. Zudem dokumentierten die Fachleute Pollen von Mais-, Tomaten- und Kartoffelpflanzen sowie Reste, die wahrscheinlich von Körben und Matten stammen. Demnach könnten Menschen im Lochstreifenband einst Körbe mit Nahrungsmitteln deponiert haben, um sie so in Einheiten aufzuteilen und wie auf einem Markt zum Tausch anzubieten.

»Eine bestimmte Zahl von Löchern, die Mais enthielten, wäre etwa gleichwertig gewesen mit einer bestimmten Zahl von Löchern, die eine andere Art von Gut enthielten, etwa Baumwolle oder Koka«, erklären Bongers und sein Kollege Charles Stanish von der University of South Florida im Onlinemedium »The Conversation«.

© Charles Stanish, University of South Florida (Ausschnitt) Marktloch | Die Gruben sind durchschnittlich einen halben bis einen Meter tief und ein bis zwei Meter breit.

Bongers' Team fiel zudem auf, dass die Abschnitte den berühmten Quipus ähneln, der Knotenschrift Südamerikas. Hierfür wurden Knoten in Schnüre geknüpft und wie Fransen an einer Hauptschnur befestigt, um Zahlen für die Buchhaltung zu dokumentieren.

Andere Zwecke des Lochstreifenbands, die Wissenschaftler bisher vorgeschlagen haben, schließen die Forscher aus. So gebe es weder Anzeichen dafür, dass die Lochreihen zur Verteidigung dienten, noch für ihre Nutzung als Gräber, als Pflanzlöcher im Gartenbau oder als Sammelbecken für Wasser. Regenwasser sei in den Höhenlagen zwischen 440 und 700 Metern praktisch nicht vorhanden, ebenso wenig Grundwasser. Der nahe gelegene Pisco-Fluss dürfte ausreichend Wasser geliefert haben.