Bartholomew Roberts: Der erfolgreichste Pirat aller Zeiten

Für seinen letzten Auftritt am 10. Februar 1722 hatte sich Bartholomew Roberts noch einmal besonders in Schale geworfen: »Roberts selbst machte bei der Schlacht eine galante Figur, denn er trug eine karmesinrote Weste und Hosen aus Damast, eine rote Feder am Hut, eine goldene Kette um den Hals, an der ein diamantenes Kreuz hing, ein Schwert in der Hand und zwei Pistolen, die am Ende einer seidenen Schlinge hingen, die er sich über die Schultern geworfen hatte (wie es bei den Piraten Mode war)«, schreibt Charles Johnson in seinem Werk »A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates«. An Deck stehend dirigierte Roberts ein tollkühnes Manöver: Anstatt vor dem Kriegsschiff auszuweichen, würde er seine »Royal Fortune« direkt darauf zujagen, um im richtigen Moment aus allen Rohren zu feuern und dann das Weite zu suchen.

Wie noch stets wählte Roberts in der misslichen Lage den furiosen Frontalangriff. Man kann darin ein Sinnbild für den Lebensweg des Mannes sehen, der sich nie zum Piraten berufen fühlte und doch zum erfolgreichsten seiner Zunft wurde. »Wenn ich schon Pirat sein muss«, soll er einst gesagt haben, »dann will ich wenigstens Anführer sein.«

Und wenn ihnen die Navy ein Gefecht aufzwang, dann war eine volle Breitseite seine Antwort. Doch dieses Mal nahm es einen anderen Ausgang als üblich. Nur wenige Stunden später dümpelte die »Royal Fortune« manövrierunfähig in den Wellen, die Crew hatte die Segel gestrichen und ihr Kapitän versank tot in den Tiefen des Atlantiks.

Wäre es nicht knapp drei Jahre zuvor zu einer schicksalhaften Begegnung vor der Küste des heutigen Ghana gekommen, hätte er wohl nicht den Ozean unsicher gemacht, nicht mehr als 400 Schiffe gekapert und wäre nicht in den Geschichtsbüchern gelandet. Sein Leben wäre wohl so ereignisarm verlaufen, wie es begonnen hatte um das Jahr 1682 im kleinen walisischen Dorf Casnewydd Bach (englisch Little Newcastle). John Roberts, so sein Geburtsname, soll mit 13 Jahren auf seinem ersten Schiff angeheuert haben – für die damalige Zeit nichts Ungewöhnliches. Warum John später als »Bartholomew« über die Weltmeere segelte, weiß man nicht. Doch änderten Seeleute nicht selten ihre Namen, nachdem sie auf die schiefe Bahn geraten waren. Noch bekannter ist Bartholomew Roberts unter seinem Beinamen »Black Bart« – nicht zu verwechseln mit Blackbeard, seinem noch berühmteren, aber nicht ganz so erfolgreichen Kollegen, bürgerlich William Thatch. Zeitgenössische Quellen beschrieben Roberts tatsächlich als »schwarz«, doch bezog sich das vermutlich auf einen besonders dunklen Teint. Der Beiname selbst ist vielleicht sogar eine moderne Erfindung des walisischen Schriftstellers Isaac Daniel Hooson (1880–1948).