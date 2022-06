Bedtime procrastination: Immer zu spät im Bett

Außerdem entdeckten die Forscher, dass vor allem solche Menschen vor dem Zubettgehen prokrastinieren, die auch sonst dazu neigen, Dinge aufzuschieben. Die einfachste Erklärung hierfür wäre ein gemeinsames zugrunde liegendes Persönlichkeitsmerkmal, nämlich das einer geringen Selbstkontrolle, stellen Kroese und Kollegen in einem Kapitel des Buchs »Procrastination, Health, and Well-Being« aus dem Jahr 2016 fest. Diese führe dann vermutlich dazu, dass man lästige Aufgaben aufschiebt, während man es gleichzeitig nicht schafft, spaßmachende Aktivitäten zu beenden. Auch in zahlreichen weiteren Veröffentlichungen wird das Konzept mangelnder Selbstkontrolle aufgegriffen und als wesentlicher Grund für die bedtime procrastination angeführt.

Versagt die Selbstregulierung, kann es zu einem »intention-behavior-gap« kommen, also einer Kluft zwischen dem Vorhaben und dem tatsächlichen Verhalten. Das passiert relativ oft, wenn es um gesundheitsförderliches Verhalten geht – man denke an Menschen, die eigentlich mehr Sport machen möchten, gesünder essen oder das Rauchen sein lassen wollen, es aber nicht schaffen. In solchen Kontext haben Forscherinnen und Forscher den »intention-behavior-gap« bereits vielfach untersucht.

»Unser Befund widerspricht der vorherrschenden Vorstellung, dass die Prokrastination des Schlafengehens vorrangig das Ergebnis eines Mangels an Ressourcen zur Selbstregulation ist«

(Jana Kühnel, Psychologin)

Der Einfluss des Chronotyps

Nicht alle Wissenschafter sind allerdings davon überzeugt, dass bedtime procrastination bloß eine Frage der Selbstkontrolle ist. Kühnel untersuchte 2018 gemeinsam mit zwei Kolleginnen an insgesamt 108 Angestellten aus verschiedenen Branchen, welchen Einfluss die Selbstkontrolle auf das Aufschieben des Zubettgehens hat. Außerdem nahmen die drei Psychologinnen noch einen weiteren Faktor unter die Lupe: den Chronotyp der Versuchspersonen.

Die in »Frontiers in Psychology« veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass späte Chronotypen – auch als Abendtypen oder »Eulen« bekannt – an Arbeitstagen stärker zu bedtime procrastination neigen als Frühtypen oder »Lerchen«. Späte Chronotypen, die am Morgen früh aufstehen müssen, um zur Arbeit zu gehen, seien gezwungen, sich an Zeitpläne anzupassen, die eigentlich für frühe Chronotypen passender sind. Da sie aber abends später müde werden, falle es ihnen schwerer, früher einzuschlafen, so Kühnel. Deshalb erlebten sie letztlich häufiger bedtime procrastination »Unser Befund widerspricht der vorherrschenden Vorstellung, dass die Prokrastination des Schlafengehens vorrangig das Ergebnis eines Mangels an Ressourcen zur Selbstregulation ist«, erklärt die Forscherin.