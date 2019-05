Psychische Erkrankungen: Beginnt eine Essstörung im Darm?

Als Cynthia Bulik Anfang der 1980er Jahre begann, sich mit Essstörungen zu befassen, prallten das, was sie in der wissenschaftlichen Literatur darüber gelesen hatte, und das, was sie in der Klinik sah, aufeinander. Damals fokussierten sich die Theorien, die Forscher für die Entstehung dieser Erkrankungen hatten, hauptsächlich auf Familiendynamiken und soziokulturelle Faktoren. Doch das erklärte nicht, warum Patienten mit Essstörung trotz gefährlich niedrigen Körpergewichts oft »hyperaktiv waren und sich gut fühlten. Es fing erst an, ihnen schlecht zu gehen, wenn wir sie ernährten«, sagt Bulik, die sowohl an der University of North Carolina als auch am Karolinska-Institut in Schweden tätig ist. »Ich war überzeugt davon, dass etwas Biologisches dahinterstecken musste.«

Inzwischen scheint eine wachsende Anzahl von Studien Buliks Beobachtungen zu bestätigen. Fälle von Personen, deren Essverhalten sich nach verschiedenen Infektionen rapide verändert hat, häufen sich – der erste ereignete sich vor fast einem Jahrhundert. So treten etwa oftmals Symptome von Essstörungen beim so genannten Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) auf, einer neurologischen Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen, die mit plötzlichen Verhaltensänderungen einhergeht und oft die Folge einer Streptokokkeninfektion ist. Darüber hinaus deckten in den vergangenen Jahren mehrere groß angelegte epidemiologische Untersuchungen, die auf Bevölkerungsdaten aus Skandinavien beruhen, einen Zusammenhang zwischen Essstörungen und Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, Zöliakie und Typ-1-Diabetes auf.

Nun haben Bulik und ihre Kollegen im Rahmen einer großen bevölkerungsbezogenen Studie herausgefunden, dass auch Infektionen in der Kindheit ein erhöhtes Risiko für Essstörungen bergen. Für die Untersuchung, die sie im Fachmagazin »JAMA Psychiatry« veröffentlichten, untersuchten die Forscher 525 643 Mädchen, die zwischen 1989 und 2006 in Dänemark geboren worden waren. Bei 4240 von ihnen hatten Ärzte eine Essstörung diagnostiziert. (Jungen wurden in der Studie nicht berücksichtigt, weil zu wenige von ihnen an einer Essstörung litten, um eine aussagekräftige Analyse durchzuführen.)

Erst die Infektion, dann die Magersucht

Mädchen, die auf Grund einer schweren Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, hatten anschließend ein um 22 Prozent höheres Risiko, eine Magersucht (Anorexia nervosa) zu entwickeln. Das Risiko für eine Bulimie stieg um 35 Prozent und das für andere, nicht näher spezifizierte Essstörungen um 39 Prozent im Vergleich zu Probandinnen, die nicht stationär behandelt werden mussten. Ein ähnlicher Trend zeigte sich im Hinblick auf die Behandlung mit antiinfektiösen Medikamenten wie zum Beispiel Antibiotika: Teilnehmerinnen, die drei oder mehr Rezepte für solche Mittel erhalten hatten, erkrankten später häufiger an Essstörungen als Personen, denen diese seltener verschrieben worden waren. Das Risiko war innerhalb der ersten drei Monate nach der Aufnahme ins Krankenhaus oder dem Einlösen eines entsprechenden Rezepts am größten.