Kreidezeit: Behaarte Schnecke in 99 Millionen Jahre altem Bernstein

In einem 99 Millionen Jahre alten Stück Bernstein haben Zoologen eine bislang unbekannte kreidezeitliche Landschnecke entdeckt. Auffällig an dem Exemplar: Das Gehäuse ist mit Haaren bedeckt. Ein solches Merkmal findet sich auch heute an Schnecken und dürfte den Weichtieren einen Selektionsvorteil geboten haben, wie die Forschergruppe um Jean-Michel Bichain vom Musée d'Histoire naturelle et d'Ethnographie in Colmar im Fachmagazin »Cretaceous Research« berichtet.

Der Bernstein, in dem die Schnecke der neu bestimmten Art Archaeocyclotus brevivillosus steckt, stammt aus einer Mine im Hukawng-Tal. Der Ort liegt im Kachin-Staat von Myanmar in Südostasien. Die Fachleute um Bichain haben den Fund im Mikroskop sowie mit Hilfe der Mikrocomputertomografie untersucht. Die fossile Schnecke aus der Familie Cyclophoridae, der Turmdeckelschnecken, ist 26,5 Millimeter lang und 9 Millimeter hoch. Am Rand stehen feine borstige Haare ab, die nur zirka 0,2 Millimeter in der Länge messen.

Haare am Haus finden sich bei fossilen Land- und Wasserschnecken. Aus der Familie der Turmdeckelschnecken, die in Bernstein aus Myanmar entdeckt wurden, kennen die Forscher nun sechs solcher haarigen Arten. Die Borsten wachsen aus der äußersten Schicht der Schneckenschale, dem aus Proteinen bestehenden Periostracum. Die Forschergruppe geht davon aus, dass die Haare – damals wie heute – den Schnecken einen evolutionären Vorteil geboten haben müssen. Womöglich halfen sie den Weichtieren, sich etwa leichter in Blätterwerk festzusetzen. Ebenso denkbar sei, dass die Behaarung zur Wärmeregulierung diente: Wassertropfen, die sich in den Haaren verfingen, hätten dann das Gehäuse abgekühlt. Als weitere Möglichkeiten zählen die Forschenden auf, dass die Haare der Tarnung oder als Schutz vor der sauren Erde im tropischen Waldboden dienten. Die saure Umgebung hätte sonst allmählich die Kalkschichten des Gehäuses zersetzt.