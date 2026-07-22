Hirngesundheit: Bei welchen Diagnosen das Gehirn schneller altert

Nicht nur bei Menschen mit Alzheimerdemenz, sondern auch bei Suchtkranken und Personen mit anderen psychiatrischen Störungen altert das Gehirn schneller als bei Gleichaltrigen ohne diese Diagnosen. Das berichtet eine Forschungsgruppe aus China und den USA in der Fachzeitschrift »PLOS Medicine«. Wie schnell es altert und welche Hirnregionen besonders betroffen sind, hängt von der Erkrankung ab. Typische Muster der Hirnalterung könnten deshalb als Biomarker dienen, schreibt das Team um Chuang Liang von der Nanjing-Universität für Aeronautik und Astronautik in China.

Die Forschenden sammelten Hirnscans von rund 2700 Patientinnen und Patienten mit neurologischen oder psychischen Erkrankungen und verglichen sie mit denen von 45 900 gesunden Kontrollpersonen. Auf eine vorzeitige Hirnalterung schlossen sie, indem sie anhand der Hirnscans das Hirnalter schätzten und zum tatsächlichen Lebensalter in Beziehung setzten. Auf ein fortgeschrittenes Alter lässt beispielsweise der Verlust von grauer Substanz schließen, die vor allem aus den Zellkörpern von Neuronen besteht.

Demnach altert erwartungsgemäß das Gehirn von Menschen mit Alzheimerdemenz am schnellsten. Knapp dahinter folgte die Gruppe der Alkohol- und Tabaksüchtigen, wobei sich die Kombination von beiden am stärksten auswirkte. Ungefähr halb so groß, verglichen mit Alzheimerdemenz, war der durchschnittliche Hirnabbau bei Menschen mit Schizophrenie, bipolaren Störungen und milden kognitiven Einschränkungen. Einen etwas schwächeren Effekt fanden die Forschenden bei depressiven Episoden. Nicht betroffen waren dagegen Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus-Spektrum-Störungen.