Kleinplaneten im Juli 2025: Julia nimmt Fahrt auf

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Pallas im Delphin | Der große Asteroid (2) Pallas steht erst am 6. August in Opposition und wird im Juli heller als 10 mag. Die Linie markiert seine scheinbaren Aufenthaltsorte am Sommerhimmel für Juni bis September.

Am 13. Juli verlässt (4) Vesta das Sternbild Jungfrau und tritt in die Waage über. Ihre Untergangszeiten verfrühen sich in diesem Monat von 02:45 Uhr auf 00:48 Uhr. In diesem Zeitraum geht auch ihre Helligkeit von 6,9 auf 7,4 mag zurück. Trotzdem ist kein weiterer Kleinplanet in diesem Monat auch nur annähernd so leuchtstark.

(6) Hebe befindet sich im Sternbild Wassermann. Anfang Juli ist sie noch 9,2 mag hell und geht um 23:53 Uhr auf. Am Monatsende kulminiert sie um 03:36 Uhr und steigert ihre Helligkeit bis dahin um fast eine Größenklasse auf 8,3 mag. Damit ist Hebe aber immer noch 0,9 mag lichtschwächer als Vesta. Am Ende des nächsten Monats steht sie dann in einer sehr günstigen Opposition zur Sonne.

In den ersten Julitagen wird (63) Ausonia wieder heller als 10. Größe und steigert das bis zum Monatsende auf 9,3 mag. Sie durchwandert das Sternbild Steinbock und kommt dort auch zu Beginn des nächsten Monats in eine sehr günstige Oppositionsstellung zur Sonne. Im Juli verlagert sich ihre Kulminationszeit von 04:14 Uhr auf 01:52 Uhr MESZ. Am 17. Juli finden wir Ausonia leicht in nur drei Bogenminuten nördlichem Abstand von HIP 104810 (7,0 mag).

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Julia in Steinbock und Wassermann | Der Asteroid (89) Julia ist etwa 145 Kilometer groß. Der Kleinkörper erreicht am 11. August eine günstige Opposition.

(89) Julia ist im Sternbild Steinbock zu finden und bereitet sich auf ihre ausgesprochen günstige Opposition vor, die sie dort am 11. August erreichen wird (siehe »Julia in Steinbock und Wassermann«). Dabei erreicht sie mit 8,5 mag ihre größtmögliche Helligkeit. Anfang Juli ist Julia noch 9,8 mag hell und steht um 04:42 Uhr am höchsten, am Monatsende sind es bereits 8,9 mag, und sie überschreitet den Meridian um 02:24 Uhr. Julia wurde am 6. August 1866 von dem französischen Astronomen Édouard Jean-Marie Stephan am Observatorium in Marseille entdeckt. Als zweiten Asteroiden entdeckte er einige Monate später auch noch Aegina. Außerdem war er Entdecker des berühmten Stephans Quintetts, einer engen Galaxiengruppe im Sternbild Pegasus. Der vermutlich nach der Schutzheiligen Julia von Korsika benannte Himmelskörper umrundet die Sonne einmal in 4,1 Jahren. Dabei ist die Bahn ziemlich exzentrisch (e = 0,18) und um etwas mehr als 16 Grad gegen die Ekliptik geneigt. Das führt dazu, dass die Oppositionshelligkeiten der im Mittel 145 Kilometer großen Julia zwischen 8,5 und fast 11 mag schwanken können. Am 28. Juli kann sie nur zwei Bogenminuten vom nur wenig helleren Stern TYC 5795-1195-1 (8,7 mag) entfernt leichter identifiziert werden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Digitalpaket: Spezialreihe Biologie-Medizin-Hirnforschung Jahrgang 2025

Lichtschwächere Kleinplaneten

Ebenfalls am Observatorium in Marseille entdeckte der französische Astronom Alphonse Louis Nicolas Borrelly am 5. Februar 1877 einen Kleinplaneten, der nach einer Frauengestalt aus der griechischen Mythologie (172) Baucis genannt wurde. Baucis kommt am 24. Juli im Sternbild Schütze in eine relativ günstige Opposition zur Sonne und wird 11,0 mag hell. Dabei verfehlt sie den maximal möglichen Wert um 0,3 mag. In ungünstigen Fällen bleibt sie etwas schwächer als 12. Größe. Ihre Bahn um die Sonne ist etwas exzentrisch (e = 0,11) und um 10,0 Grad gegen die Ekliptik geneigt. Ein Sonnenumlauf der gut 60 Kilometer großen Baucis dauert 3,67 Jahre. Bei zwei Gelegenheiten kann sie bei etwas helleren Sternen einfacher aufgefunden werden. Auf Grund ihrer südlichen Deklination (–29 Grad) sollte man jedoch freie Sicht zum südlichen Horizont haben.

© Michael Sarcander; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Enge Begegnungen zwischen Kleinplaneten und hellen Sternen | Die Tabelle gibt die Zeiten und Himmelsorte von Begegnungen der Kleinplaneten mit anderen Objekten wieder. Die Fußnoten bedeuten: 1) Galaxie Typ Sb, Größe 6,3 × 2,6 Bogenminuten; 2) Kugelsternhaufen, Durchmesser 11 Bogenminuten

Interessante Begegnungen

Unter den Ereignissen der in diesem Monat recht kurzen Liste der engen Begegnungen sind zwei, die auch für Astrofotografen interessant sein können. Am 9. Juli zieht (532) Herculina (10,6 mag) knapp drei Bogenminuten südlich am Zentrum des Kugelsternhaufens Messier 30 vorbei. Der französische Astronom Charles Messier hat ihn am 3. August 1764 von Paris aus entdeckt. Dieser ist knapp 100 Lichtjahre groß und etwa 25 000 Lichtjahre von uns entfernt.