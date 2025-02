Kleinplaneten im Februar 2025: Bellona und Themis in günstiger Opposition

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Amphitrite im Löwen | Der Kleinplanet steht am 12. Februar der Sonne gegenüber.

Lichtschwächere Kleinplaneten

Am 26. Februar kommt (24) Themis im Sternbild Löwe in eine besonders günstige Opposition zur Sonne und wird 10,8 mag hell. Damit verfehlt sie den maximal möglichen Wert nur um 0,1 mag. In ungünstigen Fällen bleibt sie etwas schwächer als 12. Größe. In der Liste der Kleinplaneten ist Themis übrigens der erste, der nie heller als 10. Größe werden kann. In der griechischen Mythologie war Themis die Tochter des Uranos und der Gaia. Themis wurde am 5. April 1853 von dem italienischen Astronomen Annibale de Gasparis in Neapel entdeckt und zählt mit knapp 200 Kilometer Durchmesser zu den größeren Körpern im Asteroidengürtel. Ihre Bahn um die Sonne, die sie einmal in 5,57 Jahren durchläuft, hat eine Inklination von nur i = 0,74 Grad und eine Exzentrizität von e = 0,12. Bereits im Jahr 2008 wurde Wassereis auf der Oberfläche des Kleinplaneten aufgespürt, und es gibt sogar Hinweise auf dort vorhandene organische Verbindungen. Themis läuft durch ein Gebiet mit nur wenig helleren Sternen. Am 5. Februar finden wir sie mit einer Helligkeit von erst 11,4 mag etwas leichter drei Bogenminuten nordwestlich von HIP 53148 (8,3 mag).

© Michael Sarcander; Bearbeitung: SuW-Grafik (Ausschnitt) Enge Begegnungen zwischen Kleinplaneten und hellen Sternen | Die Tabelle gibt die Zeiten und Himmelsorte von Begegnungen der Kleinplaneten mit anderen Objekten wieder.

Interessante Begegnungen

In der Tabelle der engen Begegnungen verdienen einige Ereignisse besondere Erwähnung. Wer sich einmal den schönen und leichten Doppelstern Zeta Piscium (ζ Psc, 4,8 mag) anschauen möchte, findet dort am 4. Februar in sieben Bogenminuten westlichem Abstand die für kleine Teleskope allerdings recht lichtschwache (20) Massalia (11,3 mag). Noch lichtschwächer ist (887) Alinda (11,9 mag), die ihre spektakuläre Erdpassage jetzt beendet und am 10. Februar letztmals in der Nähe eines hellen Sterns zu sehen ist, nämlich Lambda Ursae Majoris (λ UMa, 3,4 mag). Er hat auch den Eigennamen Tania Borealis. In nur 1,5 Bogenminuten südlichem Abstand passiert (13) Egeria am 7. Februar den Stern Xi Persei (ξ Per, 4,0 mag). Er ist gut 1300 Lichtjahre von uns entfernt und wahrscheinlich für die Ionisation von NGC 1499, dem Kaliforniennebel, verantwortlich. Nur noch eine halbe Bogenminute trennen am 11. Februar die noch leicht zu beobachtende (28) Bellona (10,3 mag) und HIP 42943 (8,1 mag). Schließlich besucht (4) Vesta am Morgen des 21. Februar NGC 5812, eine knapp 90 Millionen Lichtjahre entfernte, allerdings recht unspektakuläre elliptische Galaxie (11,2 mag). Vielleicht ist das Ereignis dennoch ein Foto wert.