Beobachtungstipp: Stellare Juwelen im Perseus

Der recht zerstreut am Himmel stehende, uns sehr nahe Sternhaufen Melotte 20 ist ein ideales Objekt für eine gering vergrößernde Optik mit großem Gesichtsfeld, beispiels­weise ein 7×50- oder 8×40-Fernglas. Die helle Sternansammlung im Sternbild Perseus findet sich als 20. Eintrag in dem Verzeichnis von 245 Sternhaufen, das der britische Astronom Philibert Jacques Melotte (1880–1961) schuf. Die als OB-Asso­ziation klassifizierte Gruppe gehört physisch zum 1,8 mag hellen Stern Alpha Persei (α Per) und ist damit nur 560 Licht­jahre von uns entfernt, wenig weiter als die Plejaden. Aber Melotte 20 ist bereits viel zerstreuter als das Siebengestirn und erstreckt sich über ein Himmelsareal von rund fünf Grad Durchmesser – trotz eines noch nicht sehr fortgeschrittenen Alters von etwa 60 Millionen Jahren. Mehrere helle, schon mit bloßem Auge sichtbare heiße Sterne vom Spektraltyp B zählen zu diesem Haufen, so auch der 3,0 mag helle Delta Persei (δ Per). Im Fernglas zeigt sich zudem eine ganze Reihe weiterer, nicht ganz so heller Sterne. Unser Gehirn deutet ihre Ver­teilung sogleich als ein großes S, das von α Per ausgehend nach Süd­osten verläuft. Diese Figur ist vermutlich nur eine zufällige Projektion der sehr locker verteilten Haufensterne an unseren Himmel, und sicherlich haben sich hier auch einige Hintergrundsterne hineingemogelt.

Die Sterne von Melotte 20 wurden von den Gezeiten­kräften unserer Milchstraße schon weit auseinandergetrieben und sind derzeit über einen Durchmesser von mehr als 50 Licht­jahren im Raum verteilt. Nur in einem weiten Bildfeld hebt sich der Haufen gut vom Sternhintergrund ab. Im Gegensatz zu anderen, sehr lockeren Sternhaufen des Melotte-Katalogs kann das als Perseus-OB-Assoziation bekannte Sternennest Melotte 20 mit dem Fernglas auch aus der Stadt heraus sehr gut beobachtet werden.

© DSS / WikiSky.org (Ausschnitt) Ideales Objekt für das Fernglas | Im Gebiet um den 1,8 mag hellen Stern Alpha Persei (α Per) zeigt der auf ein Feld von fünf Grad Durchmesser zerstreute Sternhaufen Melotte 20 scheinbar eine S-Form. Ein Fernglas eignet sich am besten, um den prächtigen Anblick dieses Haufens zu genießen.