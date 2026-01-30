Kleinplaneten im Februar 2026: Zwei Sternhaufen erhalten Besuch

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Kleinplanet (7) Iris am Himmel | Iris, ein Asteroid im Hauptgürtel, beschreibt im Februar 2026 diesen Himmelspfad in den Sternbildern Löwe und Sextant.

In der zweiten Monatsdekade wird (20) Massalia im Sternbild Jungfrau wieder heller als 10. Größe. Sie steht zur Monatsmitte mit 9,9 mag um 03:13 Uhr MEZ und am Ende des Monats mit 9,6 mag um 02:16 Uhr am höchsten.

Am 19. Februar wechselt (44) Nysa rückläufig vom Sternbild Krebs in die Zwillinge. Im Monatsverlauf nimmt ihre Helligkeit merklich von 8,9 auf 9,7 mag ab. Im selben Zeitraum verlagert sich ihre Kulminationszeit von 23:52 Uhr MEZ auf 21:51 Uhr.

Lichtschwächere Kleinplaneten

Der am 18. Mai 1895 von dem französischen Astronomen Auguste Charlois in Nizza entdeckte und nach einer Nymphe aus Sizilien benannte Asteroid (403) Cyane steht am 6. Februar im Sternbild Wasserschlange (lateinisch: Hydra) in einer nahezu idealen Opposition zur Sonne. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich nämlich gerade auch im sonnennächsten Punkt (Perihel) seiner Bahn und hat gleichzeitig seine geringste Entfernung von der Erde. Dabei steigt seine Helligkeit auf 12,5 mag. In ungünstigen Fällen bleibt er rund 1,0 mag lichtschwächer. Die Bahn der gut 50 Kilometer großen Cyane ist nur wenig exzentrisch (e = 0,098) und um 9,2 Grad gegen die Ekliptik geneigt. Eine Sonnenumrundung dauert 4,71 Jahre. Am Oppositionstag befindet sich der Kleinplanet gut sechs Bogenminuten südlich des Sterns HIP 44 551 (7,7 mag), und am 18. Februar zieht er nur drei Bogenminuten nordöstlich an HIP 43 675 (8,5 mag) vorbei. Bei diesen Gelegenheiten sollte Cyane trotz der geringen Helligkeit besser aufgefunden werden können.

Am 7. Februar 1927 entdeckte der japanische Astronom Okuro Oikawa in Tokio einen Asteroiden, der nach dem höchsten japanischen Berg (1584) Fuji genannt wurde. Er umrundet die Sonne auf einer mit e = 0,196 recht exzentrischen und i = 26,6 Grad ziemlich stark gegen die Ekliptik geneigten Bahn einmal in 3,66 Jahren. Daher wiederholen sich ähnliche Oppositionen alle elf Jahre. In diesem Jahr wird Fuji bei seiner Opposition am 10. Februar ebenfalls im Sternbild Wasserschlange 12,8 mag hell, immerhin der beste Wert bis zum Jahr 2100. Etwa 0,1 mag heller war er nur in den Jahren 2004 und 2015. Die beste Opposition der letzten 100 Jahre ereignete sich im Jahr 1938, also elf Jahre nach seiner Entdeckung. Damals leuchtete er sogar mit 12,2 mag. Bei ungünstigen Oppositionen bringt er es lediglich auf knapp 15. Größe. Der nur rund 20 Kilometer große Himmelskörper zieht am 13. Februar in 7,5 Bogenminuten Abstand an dem sehr schwierigen Doppelstern HIP 46 404 (5,5 mag) vorbei. Er kann, ebenso wie zwei weitere in der Tabelle aufgelistete Sterne, beim Aufsuchen behilflich sein. Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Leserbilder von erfolgreichen Beobachtungen auf spektrum.de/astronomie.

Interessante Begegnungen

Besonders enge Begegnungen zwischen Kleinplaneten und anderen Himmelsobjekten gibt es in diesem Monat zwar nicht, dafür aber zwei erwähnenswerte mit Deep-Sky-Objekten. Am 22. Februar zieht die 11,3 mag helle (29) Amphitrite über den großen Kugelsternhaufen Messier 4 (M 4) hinweg. Er ist mit einer Entfernung von rund 6000 Lichtjahren das nächstgelegene Objekt seiner Art. Da die hellsten Sterne in M 4 eine ähnliche Helligkeit wie Amphitrite aufweisen, dürfte das Ereignis aber nicht leicht zu beobachten sein. Am Monatsletzten zieht (433) Eros (11,4 mag) knapp südwestlich an dem großen offenen Sternhaufen NGC 1647 vorbei, vielleicht noch einmal ein Anreiz für ein interessantes Astrofoto. Eros kann auch am 11. Februar in weniger als fünf Bogenminuten Abstand vom Stern HIP 17 000 (6,7 mag) noch einmal leicht aufgespürt werden.