Kleinplaneten im Mai 2026: Nach Eros kommt jetzt Anteros

Was helle Kleinplaneten angeht – also solche Objekte, die nach unserer etwas willkürlichen Definition mit einer scheinbaren Helligkeit von mindestens 10,0 mag erscheinen und mit kleinen Fernrohren ab sechs Zentimetern Öffnung beobachtet werden können –, herrscht im Mai eine ziemliche Flaute. In der ersten Monatsdekade ist kein einziger der hellen Planetoiden zu sehen, im zweiten Monatsdrittel nur Amphitrite, sie steht allerdings sehr tief. Erst in der letzten Dekade kommen mit Irene und ganz am Monatsende mit Melpomene und Lutetia weitere geeignete Ziele hinzu.

Mit Amphitrite und Lutetia erreichen zwei dieser Asteroiden in diesem Monat kurz nacheinander ihre Opposition zur Sonne, das heißt, sie stehen von der Erde aus gesehen der Sonne gegenüber am Himmel. Von den lichtschwächeren Kleinplaneten sei Panopaea erwähnt, die im Mai besonders günstig steht. Für eine erfolgreiche Beobachtung sollte das Teleskop dann schon einen Durchmesser von zehn Zentimetern haben. Schließlich kann ich mit Anteros wieder einen erdnahen Amor-Asteroiden der Amor-Gruppe vorstellen. Er ist am besten fotografisch aufzufinden, für das bloße Auge ist er viel zu lichtschwach. In der Liste der engen Begegnungen ist Egeria das hellste der aufgeführten Objekte – sie weist nur eine Helligkeit von 10,7 mag auf. Das ist angesichts der bereits erwähnten Kleinplanetenflaute allerdings wenig verwunderlich. Ein leicht zu trennender Doppelstern wird von der schon angesprochenen Panopaea besucht. Alle Zeitangaben beziehen sich auf Mannheim. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Astrofotografie Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum 3I/ATLAS – Das wissen wir über den interstellaren Besucher Download (Abo)

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Helle Kleinplaneten

In der letzten Maiwoche wird (14) Irene wieder heller als 10. Größe. Sie ist im Sternbild Schütze zu finden und steigert sich am Monatsende auf eine Helligkeit von 9,8 mag. Ihre maximale Höhe, die Kulmination, erreicht sie um 02:43 Uhr MESZ in südlicher Himmelsrichtung.