Beobachtungstipps: Der größte Planet ist gerade auch der hellste

Der größte Planet im Sonnensystem ist gerade auch der hellste am Himmel. Jupiter steht am 20. August in Opposition: Die Erde liegt genau zwischen ihm und der Sonne (siehe interaktive Grafik), so dass der Gasplanet für uns in der irdischen Nacht besonders nah ist, günstig ausgeleuchtet erscheint und gut beobachtet werden kann. Wer sucht, findet ihn leicht an der Grenze der Sternbilder Wassermann und Steinbock. Er ist (neben dem Erdmond) das auffälligste Objekt des Nachthimmels und von abends bis frühmorgens zu sehen.

Jupiter erreicht um den Oppositionszeitpunkt eine scheinbare Helligkeit von knapp minus 2,9 mag. Damit ist er nach dem Mond das auffälligste Objekt des Nachthimmels. Im Teleskop betrachtet, erkennt man den nun gerade rund 600 Millionen Kilometer von uns entfernten Gasriesen eindeutig als Scheibchen. Es lohnt sich, auf Details zu achten: Die Pole sind etwas platter als der Rest des Scheibchens, zudem sind bei guten Bedingungen und mit einem nicht allzu schlechten Instrument Wolkenstreifen, Wirbel und Flecken sichtbar.