Beobachtungstipps: Der Kriegsgott besucht einen Überriesen

Es ist immer wieder spannend, dabei zuzuschauen, wie sich ein Planet auf seiner scheinbaren Bahn am Himmel einem helleren Stern annähert und ihn nur knapp verfehlt. Darum wurden Planeten früher auch Wandelsterne genannt: Sie bewegen sich vor dem Hintergrund der Sterne. Und genau dies können wir bei einer Begegnung mit einem helleren Stern – früher als Fixstern bezeichnet – von Nacht zu Nacht besonders gut erkennen.

Am 14. April 2023 passiert der 1,1 mag helle, orangefarbene Mars den 3,0 mag hellen, gelben Stern Epsilon Geminorum (ε Gem) in den Zwillingen (lateinisch: Gemini). Der 3,1 mag helle Stern befindet sich am rechten Bein des Zwillings Kastor und trägt den arabischen Namen Mebsuta. Er ist ein gelblich leuchtender Überriese mit der 19-fachen Sonnenmasse, und sein Durchmesser übertrifft denjenigen unserer Sonne mindestens um das 200-Fache. In der näheren Umgebung von Mebsuta, 110 Bogensekunden östlich des Giganten, befindet sich ein nur 9 mag heller Begleiter, der sich am besten bei höherer Vergrößerung in einem Teleskop betrachten lässt.

Am Abend der engsten Annäherung hilft ein Fernglas sehr, Mars und Mebsuta bequem getrennt zu sehen, denn unser roter Nachbar erscheint am Himmel rund sechsmal so hell wie der Stern. Zudem werden dann die Farben dieses ungleichen Paars deutlicher sichtbar. In den Nächten vor und nach dem 14. April werden Sie bemerken, wie Mars mit einer Winkelgeschwindigkeit von einem halben Grad pro Tag zügig ostwärts marschiert und den Stern dabei hinter sich lässt. Der Rote Planet bewegt sich so schnell, als würde er versuchen, der noch weit westlich von ihm stehenden Sonne davonzulaufen. Zunächst scheint es, als würde ihm das gut gelingen, doch letztlich verliert er das Rennen: Innerhalb von nur 24 Stunden rückt das grelle Tages­gestirn gegenüber dem Sternhimmel um ein volles Grad nach Osten vor und wird den müden Krieger am 18. November 2023 einholen.